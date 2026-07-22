Test IQ pentru cei mai vigilenți | Cine este femeia care are mai mulți bani din imagine

Este miercuri și a venit timpul să ne exersăm puțin mintea. Așa că pentru astăzi propunem un test IQ, ce îți solicită atenția. Deși la prima vedere testul pare unul simplu este nevoie de ceva mai multă concentrare și atenție la detalii pentru a găsi rezolvarea. O să ne testăm abilitățile cu un exercițiu pe care nu mulți îl pot desluși, cel puțin nu din prima. Și timpul în care rezolvi testul este foarte important. Doar geniile o pot face în câteva secunde.

Testul de astăzi are o dificultate ridicată și necesită ceva mai multă atenție și concentrare. În general, testele de inteligență sau de perspicacitate sunt utilizate adesea de psihologi sau specialiști pentru a vedea care este nivelul IQ al unui individ. Iar cei care vor reuși să deslușească testul de mai jos sunt felicitați și catalogați drept genii.

Cine este femeia care are mai mulți bani din imagine

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face, trebuie să te concentrezi bine, să ai claritate vizuală și atenție la detalii. În linii mari, lucrurile sunt simple. Tot ce trebuie să faci este să privești atent imaginea și să îți dai seama cine este femeia care are mai mulți bani. Și timpul în care ai rezolvat testul este destul de relevant. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde.

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească testul, o să oferim un indiciu și spunem că atenția ar trebui să se concentreze pe detalii. Nu ar strica o privire atentă asupra obiectelor de pe masă.

Dacă nici până acum nu ați reușit să identificați cine este femeia care are mai mulți bani o să deslușim misterul și spunem că răspunsul corect este A. Femeia șatenă are mai mulți bani și ne putem da seama de asta după telefonul pe care îl are. Al ei este unul original, în timp ce femeia blondă are un telefon fake. Așadar, răspunsul corect este A.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui pattern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și managerii au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență

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