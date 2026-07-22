Bancul de miercuri | Bulă merge la doctor

CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă merge la medic să se plângă de faptul că visează găini care joacă fotbal. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp.
Bulă merge la medic și este luat în primire:
– Care e problema ta, tinere?
– Vedeți, visez de două săptămâni găini care joacă fotbal… Vreau să scap de aceaste vise.
– Mda… i-a aceste pastile începând de azi și nu o să mai visezi găini care joacă fotbal!
– Pot să încep să le iau mâine?
– De ce?
– Păi, vedeți… azi e finala și nu vreau să o pierd.
Bulă, după o vizită la medicul de familie:
– Domnule doctor, pentru astea 2 rânduri scrise pe o rețetă, îmi iei 700 de lei?
– Da, Bulă! Pentru că eu am muncit 20 de ani pentru aceste 2 rânduri scrise pe o rețetă.
– Păi, domnu’ doctor, este vina mea că sunteți greu de cap?
Bulă are bicicletă nouă. Într-o zi, vine la mama lui fericit:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:
– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți.
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil- două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
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