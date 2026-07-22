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Bancul de miercuri | Bulă merge la doctor

De: Irina Vlad 22/07/2026 | 07:59
Bancul de miercuri | Bulă merge la doctor
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CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă merge la medic să se plângă de faptul că visează găini care joacă fotbal. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp. 

Bulă merge la medic și este luat în primire:

– Care e problema ta, tinere?

– Vedeți, visez de două săptămâni găini care joacă fotbal… Vreau să scap de aceaste vise.

– Mda… i-a aceste pastile începând de azi și nu o să mai visezi găini care joacă fotbal!

– Pot să încep să le iau mâine?

– De ce?

– Păi, vedeți… azi e finala și nu vreau să o pierd.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Bulă și medicul de familie

Bulă, după o vizită la medicul de familie:
– Domnule doctor, pentru astea 2 rânduri scrise pe o rețetă, îmi iei 700 de lei?
– Da, Bulă! Pentru că eu am muncit 20 de ani pentru aceste 2 rânduri scrise pe o rețetă.
– Păi, domnu’ doctor, este vina mea că sunteți greu de cap?

Bulă are bicicletă nouă

Bulă are bicicletă nouă. Într-o zi, vine la mama lui fericit:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără mâini!

– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!
Mai trec câteva zile, iar vine Bulă la mama lui:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără picioare!
– Bravo, Bulă! Dar ai grijă să nu cazi!

Mai trec alte câteva zile, iar vine Bulă:

– Mamă, mamă, ia uite: pot să merg pe bicicletă fără dinți.

Bulă are probleme de sănătate

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil- două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

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