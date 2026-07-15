BANCUL ZILEI | „Dragul meu mie-mi crește burta, cred că sunt însărcinată”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt soț și soție, iar ea are presimțirea că este însărcinată. Deznodământul este hilar.

– Dragul meu, mie-mi crește burta. Cred că sunt însărcinată…

– Sigur că da. Eu știu și cine este tatăl…

– Cine este?

– Frigiderul.

Cele două cuvinte

Două tipe stau la bârfă la o cafea.

Una zice: – Uite dragă, să vezi și tu ce minte îngustă are bărbatu-meu. De două zile stă bosumflat pe mine. A făcut accident de circulație alaltăieri când m-a dus cu maşina în oraș, la coafor, și zice că e din cauza mea, că n-am tăcut eu din gură.

– Păi, poate l-ai bătut la cap și s-a enervat.

– Nu dragă, tot drumul am tăcut, n-am scos decât două cuvinte chiar acolo în intersecţie.

– Pentru două cuvinte? Chiar că e culmea cu acuzațiile lui. Și ce ai zis, dragă, de zice că e vina ta?

– Dreapta liber.

Alte bancuri amuzante

Un om intră într-un magazin de animale și vede un papagal extraordinar.

Îl întreabă pe vânzător:

— Cât costă?

— Acesta din stânga costă 500 de lei.

— De ce așa mult?

— Știe trei limbi străine și răspunde la întrebări.

— Iar cel din mijloc?

— 2.000 de lei. Știe cinci limbi, cântă și folosește calculatorul.

Omul observă un al treilea papagal, tăcut, într-o colivie aurită.

— Dar acesta? Cât costă?

— 10.000 de lei.

— Uau! Și ce știe să facă?

Vânzătorul ridică din umeri:

— Sincer, nu l-am văzut făcând absolut nimic.

— Atunci de ce e atât de scump?

— Pentru că ceilalți doi îi spun mereu: „Șefu’!”.

Bulă și Bubulina aveau 2 fiice superbe, dar își doreau cu ardoare și un băiețel. Așa că se pun oamenii pe treabă și, în cele din urmă, soția rămâne însărcinată și naște un băiețel. Nebun de fericire, Bulă se duce la maternitate să-și vadă băiatul, dar când ajunge acolo se îngrozește când vede ce copil urât putea să aibă. Furios, el merge la nevastă și o întreabă:

– Auzi, Bubulino, cum se poate una ca asta? Adică, eu am reușit să fac frumusețile astea de fete, iar băiatul a ieșit în halul ăsta?! Nu cumva m-ai înșelat??!

Soția îi zâmbește dulce și îi răspunde:

– Bulă, trebuie să recunosc că de data asta, nu…

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