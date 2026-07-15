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Nu e o glumă! Cât costă o apă plată la cafeneaua din Cazinoul Constanța

De: Alina Drăgan 15/07/2026 | 20:48
Nu e o glumă! Cât costă o apă plată la cafeneaua din Cazinoul Constanța
Ce prețuri se practică la cafeneaua din Cazinoul Constanța /Foto: Shutterstock
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Este vară, sezon estival, iar mii de turiști își fac deja planuri pentru o escapadă la malul mării. Printre cele mai căutate obiective din acest sezon se numără și Cazinoul din Constanța, redeschis după ani întregi în care a fost închis pentru restaurare. Cei care îi trec pragul nu ratează nici cafeneaua-bistro amenajată în interior, cu terasă și vedere spectaculoasă spre Marea Neagră. Însă, cei care ajung aici trebuie să știe că prețurile sunt unele destul de piperate.

Considerat unul dintre simbolurile Constanței, Cazinoul și-a redeschis porțile după o amplă restaurare care a durat mai bine de un deceniu și a costat peste 40 de milioane de euro. În sezonul estival 2026, clădirea și-a recăpătat una dintre funcțiile pe care le-a avut de-a lungul timpului: loc de relaxare și socializare.

Ce prețuri se practică la cafeneaua din Cazinoul Constanța

În plin sezon estival, turiștii care vizitează Cazinoul din Constanța aleg să facă o pauză și la cafeneaua din interior. Terasa care oferă o priveliște spectaculoasă la mare este foarte populară, însă prețurile sunt pe măsură. Recent, un turist care a trecut pragul cafenelei a postat nota de plată în mediul online. Prețurile i-au revoltat pe unii.

Cei care își doresc să bea aici o cafea și o apă trebuie să scoată din buzunar peste 50 de lei. Mai exact, o sticlă de apă costă în jur de 30 de lei, iar un cappuccino costă 24 de lei. De asemenea, pentru un mic dejun Benedict, turistul a plătit 48 de lei, iar varianta cu ouă scrambled și trufe costă 49 de lei. O porție de Camembert la cuptor este 52 de lei, iar pâinea cu maia – 12 lei.

Ce prețuri se practică la cafeneaua din Cazinoul Constanța /Foto: Facebook

Nici deserturile nu sunt ieftine. Un tiramisu sferă costă 42 de lei, iar Ile Flottante are același preț. Pentru toate produsele comandate – două ape, două porții de mic dejun Benedict, Camembert la cuptor, ouă cu trufe, două cafele, o apă minerală, un Americano, pâine și două deserturi – nota de plată a ajuns la 441 de lei, fără bacșiș.

Prețurile i-au șocat pe unii turiști, în timp ce alții spun că amplasarea într-unul dintre cele mai spectaculoase monumente istorice din România și priveliștea către Marea Neagră justifică prețurile, căci este vorba mai mult despre experiență în sine.

 

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