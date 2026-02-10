Acasă » Știri » Ce se va deschide în Cazinoul din Constanța. Licitația a fost câștigată

De: Alina Drăgan 10/02/2026 | 19:45
După un proces de renovare de cinci ani, Cazinoul din Constanța a fost redeschis publicului pe 21 mai 2025, cu ocazia Zilelor orașului. Mulți vizitatori i-au trecut pragul, iar cum un nou proiect ia naștere în clădirea istorică. Ce se va deschide în Cazinoul din Constanța? Licitația a fost câștigată.

Inaugurat în 1910, Cazinoul din Constanța a fost recent restaurat după un proces de renovare de cinci ani, finanțat cu aproximativ 40 de milioane de euro prin Compania Națională de Investiții. Clădirea, un simbol al orașului și al stilului Art Nouveau, găzduiește acum expoziții, evenimente culturale și tururi ghidate.

Un nou proiect ia naștere în Cazinoul din Constanța. Mai exact, un mare lanț de restaurante deschide o cafenea și bistro aici. Licitația câștigată prevede amenajarea unui spațiu de 550 mp și o terasă de 324 mp cu vedere la mare.

City Grill Group a câștigat licitația organizată de Patrimoniu Constanța Litoral S.R.L. și o să deschidă în Cazinoul din Constanța o cafenea-bistro. Aceasta o să fie amenajată pe o suprafață interioară de aproximativ 550 de metri pătrați, aflată la parterul și subsolul clădirii.

În plus, va exista și o terasă de 324 de metri pătrați cu vedere la mare. Conceptul de design și data de deschidere vor fi anunțate după finalizarea formalităților contractuale, anunță compania.

„Clădirile cu istorie sunt o parte din ADN-ul City Grill, acolo ne simțim cel mai bine, pentru că știu să ceară respect și rigoare, nu improvizație. Vom construi aici o cafenea-bistro care să fie pe măsura spațiului și a publicului lui, cu grijă pentru patrimoniu și cu standardele pe care oamenii le așteaptă de la noi”, a anunțat cofondatorul grupului, Daniel Mischie.

Prețul de pornire al chiriei lunare stabilit pentru licitație a fost de 48.700 de lei, fără TVA. Licitația s-a concentrat pe proiecte care să respecte patrimoniul cultural al clădirii, fără includerea jocurilor de noroc.

„Cazinoul va fi în totalitate o destinație culturală”, a anunțat Mariei Besnea, directoare de marketing la Cazinou.

