Magnatul imobiliar a pierdut 1,5 miliarde de dolari la cazino! A dat în judecată imediat, dar judecătorii l-au spulberat în instanță

De: Daniel Matei 30/01/2026 | 09:42
Dependența de jocuri de noroc este una extrem de prezentă în zilele noastre, iar poveștile în care oameni obișnuiți sau cu bani pierd sume uriașe de bani la cazinouri sunt din ce în ce mai multe.

Un caz extrem vine, însă, din Australia, acolo unde un om de afaceri din domeniul imobiliar a pierdut un miliard și jumătate de dolari australieni din cauza dependenței sale de jocurile de noroc. Totul a început în 2006, când magnatul Harry Kakavas a pierdut zeci de milioane de dolari australieni în doar patru luni. La acea vreme, el l-a contactat pe directorul de operațiuni al Crown Casino din Melbourne, căruia i-a spus că se simte „dezamăgit” din cauza pierderilor uriașe, pe care le considera nedrepte.

Cu toate că Williams l-a sfătuit să ia o pauză de la joc, omul de afaceri a simțit că are totul sub control și a continuat să parieze. Kakavas a ajuns să piardă 2 milioane de dolari în doar 43 de minute, scrie odt.co.nz.

Cazul a ajuns în cele din urmă în instanță, devenind unul dintre cele mai cunoscute procese legate de industria jocurilor de noroc. Omul de afaceri a dat în judecată cazinoul din Melbourne și a susținut că i-a fost permis să joace, cu toate că reprezentanții Crown știau că acesta are o problemă cu jocurile de noroc și că anterior alte cazinouri îi interziseseră accesul tocmai pentru a-l împiedica să mai piardă sume mari de bani.

Cazul a ajuns în instanță

Potrivit avocaților, Kakavas, căruia i se permitea uneori să parieze mâini de 300.000 de dolari australieni, a pierdut un total de 30 de milioane de dolari australieni, inclusiv bani din comisioanele primite de la cazinou.

Avocatul cazinoului, Neil Young QC, a declarat că după ce Kakavas a pierdut peste 2 milioane de dolari australieni în mai puțin de o oră, a fost oprit să mai joace. Young a declarat că, în lunile de după interdicție, Kakavas a venit la cazinou în mai multe ocazii fără să joace. De asemenea, a sunat la cazinou pentru a i se permite să joace din nou, dar a fost refuzat. De asemenea, Young a respins acuzațiile conform cărora Crown ar fi profitat de un jucător compulsiv.

„Nu a existat niciun efort, în niciun sens al cuvântului, pentru a-l atrage pe domnull Kakavas la Crown”, a spus avocatul.

Comisia pentru Reglementarea Jocurilor de Noroc din statul Victoria (VCGR) a ordonat cazinoului să predea toate documentele transmise referitoare la Kakavas. Acesta din urmă a declarat că reprezentanții cazinoului l-au contactat la sfârșitul anului 2004 și i-au spus să obțină o scrisoare semnată de un psiholog prin care să ateste că s-a vindecat și că îl vor lăsa să intre din nou. În scurt timp, a început să parieze până la 300.000 de dolari per joc și chiar a folosit avionul VIP al Crown, susține el.

„Știau istoricul meu de jocuri de noroc”, a spus Kakavas. „M-am exclus pentru că știam că am o problemă. Nu ar fi trebuit să mă contacteze.”

Ce au decis judecătorii

În cele din urmă, Înalta Curte din Australia, într-o hotărâre unanimă, a aprobat observația judecătorului de fond conform căreia „în absența unei prevederi legislative relevante, nu există nicio obligație generală a unui cazinou de a-i proteja pe jucători de ei înșiși”.

Curtea a constatat că omul de afaceri nu se afla într-o situație specială dezavantajoasă care să-l facă susceptibil exploatării de către cazinou și că era capabil să ia decizii raționale în propriul său interes, inclusiv să decidă să se abțină complet de la jocurile de noroc. În acest sens, judecătorii au ajuns la concluzia că reprezentanții cazinoului nu sunt responsabili pentru pierderile suferite de Kakavas.

