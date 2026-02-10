Acasă » Altceva Podcast » Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români. A ajuns rapid în topuri, iar povestea te ține cu sufletul la gură

De: Irina Vlad 10/02/2026 | 20:16
Which Brings Me to You, în topul celor mai văzute filme Netflix/ sursă foto: captură video

Deși lansată în urmă cu mai bine de doi ani, coincidență sau nu (odată cu apropierea zilei Îndrăgostiților), o comedie romantică și plină de suspans a revenit în atenția cinefililor. Escapada amoroasă a unei jurnaliste cu un fotograf a ajuns în topul celor mai vizionate filme din 7 țări, inclusiv în România. 

O adaptare a romanului cu același nume din 2006, scris de Julianna Baggott și Steve Almond, Which Brings Me to You îi are în rolurile principale pe Lucy Hale în rolul lui Jane și Nat Wolff în rolul lui Will, doi oaspeți apatici invitați la o nuntă pe malul mării în New Jersey. Singurul lucru care îi interesează este să petreacă timp împreună. Așadar, chiar înainte ca aperitivele să fie servite, Jane îi propune lui Will să facă amor rapid într-un loc ferit.

Which Brings Me to You, în topul celor mai văzute filme Netflix

El acceptă cu entuziasm, apoi strică imediat atmosfera sugerând să aibă o discuție matură. În ciuda acestei respingeri, el reușește cumva să o convingă pe Jane să continue să vorbească cu el, să se trezească din beție și apoi să-i împărtășească cele mai dureroase dezamăgiri amoroase ale ei. Și astfel, cinefilii sunt invitați să privească dedesubturile unei comedii romantice „neconvenționale”.

Which Brings Me to You, în topul celor mai văzute filme Netflix/ sursă foto: captură video

Scenaristul Keith Bunin (Onward) și regizorul Hutchings elimină formatul clasic al cărții – în care autorii, în calitate de personaje, își împărtășeau viețile amoroase din trecut în scrisori pe o perioadă de timp – și, în schimb, comprimă poveștile de dragoste a cuplului într-o perioadă de 24 de ore. În teorie, pare o decizie inteligentă pentru a accelera chimia dintre ei, dar asta funcționează doar dacă există o anumită tensiune între protagoniști.

Jurnalista Lucy Hale și fotograful Hale Wolff sunt cunoscuți pentru rolurile și prestațiile lor anterioare în filme romantice, reușind și de data aceasta să atragă atenția publicului – încă de la primele încercări de apropiere.

Lansat în urmă cu mai bine de doi ani, în prezent, filmul Which Brings Me to You a revenit în atenția iubitorilor de filme, urcând în topul preferințelor de pe Netflix, devenind astfel printre cele mai vizionate filme de pe platforma de streaming.

