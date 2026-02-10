Acasă » Știri » O mai ții minte pe Karla din Clona?! Cum arată și cu ce se ocupă Juliana Paes la 46 de ani

O mai ții minte pe Karla din Clona?! Cum arată și cu ce se ocupă Juliana Paes la 46 de ani

De: Irina Vlad 10/02/2026 | 19:50
O mai ții minte pe Karla din Clona?! Cum arată și cu ce se ocupă Juliana Paes la 46 de ani
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
28 poze
Vezi galeria foto

Juliana Paes (46 de ani) este cea care a interpretat rolul Karlei din telenovela Clona. Cum arată și cu ce se ocupă focoasa braziliancă acum, la 25 de ani de la lansarea serialului?

Juliana Paes este de profesie actriță și fotomodel, cunoscută la nivel internațional pentru multiplele sale apariții din telenovelele de succes ale televiziunii Globo. Odată cu debutul producției Clona, care a fost un punct de plecare în cariera ei, Karla a început să fie cerută în cât mai multe distribuții la nivel mondial.

Cum arată Karla din Clona la 46 de ani

După terminarea telenovelei Clona, Juliana a continuat să fie dorită în roluri principale în mai multe producții importante, precum „Celebridade” și „Caminho das Indias”, devenind una dintre cele mai iubite actrițe brazilience. Pe lângă talentul de actriță, Juliana s-a implicat în mai multe proiecte internaționale. Cel mai recent fiind în 2024, când a avut rolul principal în seria Netflix Desperate Lies. În 2025, Karla din Clona a fost prezentă la festivalul de Film de la Cannes și la turneul de tenis Roland Garros, unde a reprezentat Brazilia într-un eveniment special de muzică și dans, în cadrul unui show incendiar.

În ceea ce privește viața personală, Juliana Paes este căsătorită cu omul de afaceri Carlos Eduardo Baptista (din 2008) și este mama a doi băieți. Este activă pe rețelele de socializare și nu ratează nicio ocazie prin care poate să împărășească experiențe și trăiri cu fanii din comunitatea ei.

Deși este practicantă de yoga și se ocupă personal de bună starea ei emoțională, Juliana a vorbit deschis, într-un interviu din 2021, despre impactul pandemiei asupra stării sale emoționale: „Am trecut printr-o criză de anxietate, ceva ce nu am mai avut vreodată, ba chiar înainte făceam haz de oamenii care pățeau așa ceva, din pură ignoranță”, a povestit Juliana Paes.

Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest? Pozau în credincioase, dar adevărul era altul

Decizia luată de Andreea Marin, după ce fiica ei a fost admisă la o facultate de prestigiu din America: ”Eu i-am spus Violetei că…” Se mută și ”Zâna” acolo?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români. A ajuns rapid în topuri, iar povestea te ține cu sufletul la gură
Știri
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români. A ajuns rapid în topuri, iar povestea te ține…
Ce se va deschide în Cazinoul din Constanța. Licitația a fost câștigată
Știri
Ce se va deschide în Cazinoul din Constanța. Licitația a fost câștigată
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca...
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu...
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut...
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa. Dezvăluirile picante făcute de un ziarist ucrainean
Adevarul
Generalul rus împușcat la Moscova s-ar fi aflat în vizită la amanta sa....
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru pe holurile Tribunalului
Digi24
VIDEO Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună...
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă online. Cum a fost posibil
Mediafax
Tranzacții de peste 1 miliard de dolari într-un singur weekend pe o platformă...
Parteneri
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini rare cu bruneta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată şi din ce face bani Consuelo, fosta soţie a lui Adrian Mutu! Imagini...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o reacție adecvată”
Digi 24
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari ruși sugerează bombardarea Bucureștiului: „E o...
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal...
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
Promotor.ro
7 mașini ce riscă să fie interzise în parcările publice. Modelele penalizate de infrastructura veche
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
go4it.ro
„Fuga” este cheia: Răspunsul suprinzător dat de comandantul trupelor franceze din România
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe yachtul omului de afaceri. Și-au turnat șampanie în cap și au făcut poze cu trabucuri scumpe
Gandul.ro
Diplomație cu șampanie și lux. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, petrecere cu Sprînceană pe...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români. A ajuns rapid în topuri, iar povestea te ține cu ...
Filmul de pe Netflix care i-a cucerit pe români. A ajuns rapid în topuri, iar povestea te ține cu sufletul la gură
Veste cruntă pentru Niky Salman, imediat după eliminarea de la Survivor 2026: ”Urma să înceapă ...
Veste cruntă pentru Niky Salman, imediat după eliminarea de la Survivor 2026: ”Urma să înceapă tratamentul de chimioterapie”
Ce se va deschide în Cazinoul din Constanța. Licitația a fost câștigată
Ce se va deschide în Cazinoul din Constanța. Licitația a fost câștigată
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Andrei Marga
Afecțiunea cu care Yasmin Awad s-a întors de la Survivor 2026: ”A fost mai rău!”
Afecțiunea cu care Yasmin Awad s-a întors de la Survivor 2026: ”A fost mai rău!”
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Medicamentele banale care te pot lăsa fără permis. Puțini șoferi le știu
Vezi toate știrile
×