O mai ții minte pe Karla din Clona?! Cum arată și cu ce se ocupă Juliana Paes la 46 de ani

Juliana Paes (46 de ani) este cea care a interpretat rolul Karlei din telenovela Clona. Cum arată și cu ce se ocupă focoasa braziliancă acum, la 25 de ani de la lansarea serialului?

Juliana Paes este de profesie actriță și fotomodel, cunoscută la nivel internațional pentru multiplele sale apariții din telenovelele de succes ale televiziunii Globo. Odată cu debutul producției Clona, care a fost un punct de plecare în cariera ei, Karla a început să fie cerută în cât mai multe distribuții la nivel mondial.

Cum arată Karla din Clona la 46 de ani

După terminarea telenovelei Clona, Juliana a continuat să fie dorită în roluri principale în mai multe producții importante, precum „Celebridade” și „Caminho das Indias”, devenind una dintre cele mai iubite actrițe brazilience. Pe lângă talentul de actriță, Juliana s-a implicat în mai multe proiecte internaționale. Cel mai recent fiind în 2024, când a avut rolul principal în seria Netflix Desperate Lies. În 2025, Karla din Clona a fost prezentă la festivalul de Film de la Cannes și la turneul de tenis Roland Garros, unde a reprezentat Brazilia într-un eveniment special de muzică și dans, în cadrul unui show incendiar.

În ceea ce privește viața personală, Juliana Paes este căsătorită cu omul de afaceri Carlos Eduardo Baptista (din 2008) și este mama a doi băieți. Este activă pe rețelele de socializare și nu ratează nicio ocazie prin care poate să împărășească experiențe și trăiri cu fanii din comunitatea ei.

Deși este practicantă de yoga și se ocupă personal de bună starea ei emoțională, Juliana a vorbit deschis, într-un interviu din 2021, despre impactul pandemiei asupra stării sale emoționale: „Am trecut printr-o criză de anxietate, ceva ce nu am mai avut vreodată, ba chiar înainte făceam haz de oamenii care pățeau așa ceva, din pură ignoranță”, a povestit Juliana Paes.

