Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest? Pozau în credincioase, dar adevărul era altul

Gemenele Indiggo făceau senzație în anii 2000, iar dispariția lor din showbizul românesc a luat pe toată lumea prin surprindere. Cele două au vrut mai mult, așa că s-au mutat în SUA, locul tuturor posibilităților. Ei bine, nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze pentru ele. Cu ce se ocupau ele înainte să fie arestate? Află în articol toate detaliile!

Gabriela și Mihaela au reușit să atingă succesul în România la începutul anilor 2000. Piesele lor răsunau peste tot, iar ele erau prezente constant pe primele pagini ale ziarelor și în emisiuni televizate. Faima românească nu le-a ajuns, însă.

Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest?

Ele au decis să se mute în America și au sperat că acolo vor da lovitura. După ce și-au încercat norocul în concursul „America s Got Talent” și au reușit doar să fie trimise înapoi în țara lor de David Hasselhoff, gemenele Indiggo au marcat și momente importante în cariera lor, precum apariția în piesa „Murder to Excellence”, de pe celebrul album „Watch The Throne” (2011), unde vocea lor se aude pe fundal cântând acel „La-la-la”.

Mai apoi, Mihaela Modorcea a lansat o carte numită „Wicked Clone” (Clona cea rea). A urmat o schimbare drastică în cariera lor: de la show-urile excentrice din trecut, la imaginea simplă și dedicată creștinismului. Finalul însă ne arată că nu au fost așa de credincioase precum voiau să pară. Mai exact, gemenele Indiggo au încălcat legea, iar acum plătesc pentru asta.

După ce au dispărut din nou din atenția publică, cele două au reușit să se facă observate din nou, dar nu într-un mod pozitiv. CANCAN.RO a aflat că cele două sunt arestate și v-a prezentat și de ce sunt acuzate (VEZI AICI).

