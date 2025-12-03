Acasă » Știri » Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest? Pozau în credincioase, dar adevărul era altul

Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest? Pozau în credincioase, dar adevărul era altul

De: Denisa Iordache 03/12/2025 | 07:38
Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest? Pozau în credincioase, dar adevărul era altul
Surorile Indiggo. Sursa foto: Social Media: Indiggotwins
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Gemenele Indiggo făceau senzație în anii 2000, iar dispariția lor din showbizul românesc a luat pe toată lumea prin surprindere. Cele două au vrut mai mult, așa că s-au mutat în SUA, locul tuturor posibilităților. Ei bine, nimeni nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze pentru ele. Cu ce se ocupau ele înainte să fie arestate? Află în articol toate detaliile!

Gabriela și Mihaela au reușit să atingă succesul în România la începutul anilor 2000. Piesele lor răsunau peste tot, iar ele erau prezente constant pe primele pagini ale ziarelor și în emisiuni televizate. Faima românească nu le-a ajuns, însă.

Cu ce se ocupau surorile Indiggo în SUA, înainte de arest?

Ele au decis să se mute în America și au sperat că acolo vor da lovitura. După ce și-au încercat norocul în concursul „America s Got Talent” și au reușit doar să fie trimise înapoi în țara lor de David Hasselhoff, gemenele Indiggo au marcat și momente importante în cariera lor, precum apariția în piesa „Murder to Excellence”, de pe celebrul album „Watch The Throne” (2011), unde vocea lor se aude pe fundal cântând acel „La-la-la”.

Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Meteorologii Accuweather „aduc” iarna adevărată la București. Când vin ninsorile peste Capitală
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Mai apoi, Mihaela Modorcea a lansat o carte numită „Wicked Clone” (Clona cea rea). A urmat o schimbare drastică în cariera lor: de la show-urile excentrice din trecut, la imaginea simplă și dedicată creștinismului. Finalul însă ne arată că nu au fost așa de credincioase precum voiau să pară. Mai exact, gemenele Indiggo au încălcat legea, iar acum plătesc pentru asta.

După ce au dispărut din nou din atenția publică, cele două au reușit să se facă observate din nou, dar nu într-un mod pozitiv. CANCAN.RO a aflat că cele două sunt arestate și v-a prezentat și de ce sunt acuzate (VEZI AICI).

CITEȘTE ȘI:

Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…

Unde s-a refugiat mama gemenelor de la Indiggo. Își caută liniștea departe de fiicele ei

Tags:
Iți recomandăm
Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală
Știri
Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o…
De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt? Cauza morții lui Artan
Știri
De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt? Cauza morții lui Artan
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit în corpul celor 53 de victime din Marea Britanie
Mediafax
Accident aviatic cu 241 de morți! Descoperire de ultimă oră: Ce s-a găsit...
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război,...
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Mediafax
Putin a făcut anunțul amenințător: Rusia este pregătită!
Parteneri
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Click.ro
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Digi24
Istoria lungă a Rusiei în încălcarea acordurilor internaționale: de la tratatul Kuciuk-Kainargi la invazia Georgiei
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Gandul.ro
Profeția lui ELON MUSK. Se întâmplă peste 20 de ani! „Cea mai RADICALĂ schimbare!”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Testul IQ pe care doar geniile le pot rezolva în 20 secunde| Cât face 6+4, dacă 9+1=64, 8+2=36 și ...
Testul IQ pe care doar geniile le pot rezolva în 20 secunde| Cât face 6+4, dacă 9+1=64, 8+2=36 și 7+3=16?
Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală
Oana Ungureanu a spus adevărul! De ce nu a divorțat de soț, atunci când a aflat că o înșală
De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt? Cauza morții lui Artan
De ce s-a stins Adrian Pleșca, de fapt? Cauza morții lui Artan
L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă! E celebru și cu 12 ani mai tânăr
L-am găsit pe soțul secret al Corinei Dănilă! E celebru și cu 12 ani mai tânăr
„N-a făcut nici infarct, nici AVC”. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
„N-a făcut nici infarct, nici AVC”. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”
BANC | ”Bună, frumosule, mulțumesc pentru accept”
Vezi toate știrile
×