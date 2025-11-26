Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste

Gemenele Indiggo, celebre în peisajul autohton în anii 2000, au dispărut treptat din showbizul românesc și s-au mutat în SUA. După momente publice jenante, precum eșecul de la „America’s Got Talent” și alte apariții fiasco, surorile Modorcea au tot încercat să-și găsească „rostul” și să se reinventeze. CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat cu cele două foste senzații, la aproape 25 de ani de la momentul lor de glorie.

La începutul anilor 2000, trupa Indiggo părea un pariu câștigat al industriei: look exotic, gemene identice, apariții spectaculoase și ambiția de a ajunge celebre. Hit-urile “Nu-mi pasă” și „Clar de lună”, “E bine”, “Parfumul tău”, “Am eu grijă”, “La Indiggo”, “Dar să nu ne pară rău”, “Asta-i lumea”, răsunau în casetofoane și în discoteci. Gabriela și Mihaela erau pe prima pagină a ziarelor, au încercat să reprezinte România la Eurovision și au început să fie chemate în toate show-urile TV. Cele două brunete păreau gata să prindă un loc în „liga mare”. Păreau.

Cariera lor a luat-o însă în jos în momentul în care au început tentativele de a deveni celebre la nivel internațional. În urmă cu 17 ani s-au mutat în America, unde au sperat că vor da lovitura.

Eșecul de la „America’s Got Talent”

Gemenele Indiggo au încercat să cucerească America deghizate în „nevestele lui Dracula”, machiate strident, în timp ce fredonau „New York, New York”, dar momentul lor a fost un fiasco total. Sharon Osbourne a fost elegantă și le-a mai dat „o șansă”, însă David Hasselhoff nu le-a menajat deloc.

Fostul star Baywatch le-a botezat pe loc „nevestele lui Dracula” și le-a trimis acasă cu un verdict devenit viral:

„E înfricoșător cum, ca niște frumoase neveste ale lui Dracula, ați cântat despre New York. Parcă voiați să ne bântuiți. Șansa mea pentru voi: întoarceți-vă la București!”

Gemenele Indiggo au devenit scriitoare

Au avut parte și de un moment de glorie pe care multe artiste de la noi doar îl visează. Surorile au ajuns până în studioul în care se nășteau hiturile lui Kanye West și Jay-Z. Da, Kanye și Jay-Z! Cele două au apărut pe piesa „Murder to Excellence”, de pe celebrul album „Watch The Throne” (2011), unde vocea lor se aude pe fundal cântând acel „La-la-la” misterios care a făcut deliciul fanilor.

După colaborarea de Hollywood, fetele au încercat să își consolideze imaginea de artiste „altfel” și au lansat și o carte. Mai exact, Mihaela Modorcea a scos un volum de poezii cu un titlu cel puțin interesant: „Wicked Clone” („Clona cea rea”), un proiect prin care încercau să își creeze o aură de personaje mitice, aproape desprinse dintr-un film fantasy. Apoi au reintrat într-un con de umbră.

Scandal într-un parc pentru copii

În 2023, surorile Modorcea au reușit, din nou, să intre în atenția presei internaționale, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Potrivit New York Post, gemenele Indiggo au reușit să-i scandalizeze pe părinții americani după ce au apărut la un loc de joacă, dansând și predicând despre „iubirea lui Isus” fix în fața copiilor. În clipul publicat de cotidianul american, se vede cum cei mici fug din calea artistelor, care încearcă să-i implice și pe aceștia în momentul lor artistic.

Apariția bizară, gesturile teatrale și „evanghelizările” înflăcărate au panicat părinții, care au reacționat imediat. Mulți au spus că „spectacolul” gemenelor era mai degrabă desprins dintr-un film horror decât potrivit pentru un loc de joacă pentru copii.

Au dispărut și din online

După acest episod, cele două artiste au dispărut de pe social media. Nu au mai postat nimic, de luni de zile. Ultimele clipuri pe care le-au distribuit pe conturile de socializare le prezintă pe acestea cântând muzică religioasă.

Apar nemachiate, îmbrăcate în rochii diafane, cu o expresie de serenitate care contrastează total cu show-urile excentrice din trecut, semn că au renunțat la visul de a deveni idoli pop și au îmbrățișat o viață departe de lumina reflectoarelor și mai aproape de credință.

Pe site-ul oficial al celor două surori, pe lângă portofoliul artistic, apare, scris mare și luminos, textul: „ISUS HRISTOS ESTE VIAȚA NOASTRĂ, MUZICA NOASTRĂ, DANSUL NOSTRU, CUVINTELE, URECHILE, OCHII ȘI INIMA NOASTRĂ. Suntem întregi datorită Lui și te invităm în această călătorie miraculoasă care îți va oferi VIAȚĂ VEȘNICĂ”.

