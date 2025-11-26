Acasă » Exclusiv » Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste

Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste

De: Veronica Mavrodin 26/11/2025 | 20:01
Unde au dispărut gemenele Indiggo? Au trecut de la glitter și fustițe scurte la acatiste
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Gemenele Indiggo, celebre în peisajul autohton în anii 2000, au dispărut treptat din showbizul românesc și s-au mutat în SUA. După momente publice jenante, precum eșecul de la „America’s Got Talent” și alte apariții fiasco, surorile Modorcea au tot încercat să-și găsească „rostul” și să se reinventeze. CANCAN.RO a aflat ce s-a întâmplat cu  cele două foste senzații, la aproape 25 de ani de la momentul lor de glorie.

La începutul anilor 2000, trupa Indiggo părea un pariu câștigat al industriei: look exotic, gemene identice, apariții spectaculoase și ambiția de a ajunge celebre.  Hit-urile “Nu-mi pasă” și „Clar de lună”, “E bine”, “Parfumul tău”, “Am eu grijă”, “La Indiggo”, “Dar să nu ne pară rău”, “Asta-i lumea”, răsunau în casetofoane și în discoteci. Gabriela și Mihaela erau pe prima pagină a ziarelor, au încercat să reprezinte România la Eurovision și au început să fie chemate în toate show-urile TV. Cele două brunete păreau gata să prindă un loc în „liga mare”. Păreau.

Sursa foto: Instagram / indiggotwins

Cariera lor a luat-o însă în jos în momentul în care au început tentativele de a deveni celebre la nivel internațional. În urmă cu 17 ani s-au mutat în America, unde au sperat că vor da lovitura.

În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt
În 29 mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Eșecul de la „America’s Got Talent”

Gemenele Indiggo au încercat să cucerească America deghizate în „nevestele lui Dracula”, machiate strident, în timp ce fredonau „New York, New York”, dar momentul lor a fost un fiasco total. Sharon Osbourne a fost elegantă și le-a mai dat „o șansă”, însă David Hasselhoff nu le-a menajat deloc.

Fostul star Baywatch le-a botezat pe loc „nevestele lui Dracula” și le-a trimis acasă cu un verdict devenit viral:
„E înfricoșător cum, ca niște frumoase neveste ale lui Dracula, ați cântat despre New York. Parcă voiați să ne bântuiți. Șansa mea pentru voi: întoarceți-vă la București!”

Gemenele Indiggo au devenit scriitoare

Au avut parte și de un moment de glorie pe care multe artiste de la noi doar îl visează. Surorile au ajuns până în studioul în care se nășteau hiturile lui Kanye West și Jay-Z. Da, Kanye și Jay-Z! Cele două au apărut pe piesa „Murder to Excellence”, de pe celebrul album „Watch The Throne” (2011), unde vocea lor se aude pe fundal cântând acel „La-la-la” misterios care a făcut deliciul fanilor.

După colaborarea de Hollywood, fetele au încercat să își consolideze imaginea de artiste „altfel” și au lansat și o carte. Mai exact, Mihaela Modorcea a scos un volum de poezii cu un titlu cel puțin interesant: „Wicked Clone” („Clona cea rea”), un proiect prin care încercau să își creeze o aură de personaje mitice, aproape desprinse dintr-un film fantasy. Apoi au reintrat într-un con de umbră.

Scandal într-un parc pentru copii

În 2023, surorile Modorcea au reușit, din nou, să intre în atenția presei internaționale, însă nu așa cum și-ar fi dorit. Potrivit New York Post, gemenele Indiggo au reușit să-i scandalizeze pe părinții americani după ce au apărut la un loc de joacă, dansând și predicând despre „iubirea lui Isus” fix în fața copiilor. În clipul publicat de cotidianul american, se vede cum cei mici fug din calea artistelor, care încearcă să-i implice și pe aceștia în momentul lor artistic.

Apariția bizară, gesturile teatrale și „evanghelizările” înflăcărate au panicat părinții, care au reacționat imediat. Mulți au spus că „spectacolul” gemenelor era mai degrabă desprins dintr-un film horror decât potrivit pentru un loc de joacă pentru copii.

Sursa foto: Instagram / indiggotwins

Au dispărut și din online

După acest episod,  cele două artiste au dispărut de pe social media. Nu au mai postat nimic, de luni de zile. Ultimele clipuri pe care le-au distribuit pe conturile de socializare le prezintă pe acestea cântând muzică religioasă.

Apar nemachiate, îmbrăcate în rochii diafane, cu o expresie de serenitate care contrastează total cu show-urile excentrice din trecut, semn că au renunțat la visul de a deveni idoli pop și au îmbrățișat o viață departe de lumina reflectoarelor și mai aproape de credință.

Pe site-ul oficial al celor două surori, pe lângă portofoliul artistic, apare, scris mare și luminos, textul: „ISUS HRISTOS ESTE VIAȚA NOASTRĂ, MUZICA NOASTRĂ, DANSUL NOSTRU, CUVINTELE, URECHILE, OCHII ȘI INIMA NOASTRĂ. Suntem întregi datorită Lui și te invităm în această călătorie miraculoasă care îți va oferi VIAȚĂ VEȘNICĂ”.

CITEȘTE ȘI: Ți le amintești pe gemenele de la Indiggo? Româncele sunt acuzate de comportament bizar în preajma copiilor din New York, unde locuiesc. ”Sunt periculoase, am sunat la Poliție!”

NU RATA: Gemenele de la Indiggo se implică în campania electorală din SUA: „Sperăm că politicienii vor lua o pauză de la masca-radă și își vor da jos măștile”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp

Tags:
Iți recomandăm
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Exclusiv
Tânăr și neliniștit, la Loft! Pavel Bartoș se simte bine ca la 20
Unde îl vom vedea pe Cătălin Cazacu, după o pauză de aproape patru ani : „Nu iese fum fără foc” | EXCLUSIV
Exclusiv
Unde îl vom vedea pe Cătălin Cazacu, după o pauză de aproape patru ani : „Nu iese fum…
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un nou lider
Mediafax
Care este cel mai mare oraș din lume în 2025? ONU anunță un...
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical
Adevarul
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre...
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
Digi24
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când...
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Mediafax
Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente
Parteneri
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
Click.ro
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî...
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
Digi 24
VIDEO Primele imagini cu explozia din Buftea. Reacția oamenilor din zonă în momentul deflagrației
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
Digi24
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos...
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine?
Gandul.ro
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
Cum arată casa în care a copilărit Donald Trump. Se vinde pentru suma de 2,3 milioane de dolari
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
S-a aflat cine e victima Ramonei și a lui Adrian Corduneanu! Bărbatul are nevoie de 70 de zile de spitalizare
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Încă un șantier pentru șoferi! Încep lucrările pe Centura București
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Este însărcinată! Fosta concurentă de la Power Couple va deveni mamă pentru a doua oară
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a ...
Camelia Voinea a umilit și angajații lotului de gimnastică! Ce i-a putut face lui Foti Tona: „S-a întâmplat în ziua aceea. Totul a culminat cu înjurături”
Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică
Ce pensie are Jean Paler în noiembrie 2025. Artistul are 50 de ani de activitate scenică
Vezi toate știrile
×