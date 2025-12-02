Acasă » Exclusiv » Unde s-a refugiat mama gemenelor de la Indiggo. Își caută liniștea departe de fiicele ei

Unde s-a refugiat mama gemenelor de la Indiggo. Își caută liniștea departe de fiicele ei

De: Keva Iosif 02/12/2025 | 23:40
După ce a fost agresată chiar de propriile fiice, Violeta Modorcea a fost găsită de CANCAN.RO într-o biserică din New York, unde pare să-și vindece rănile în liniște și predici. Trăiește modest în luxosul Upper East Side, alături de familie, dar liniștea din cartier e doar o aparență. Vecinii povestesc cum gemenele „se furișează” pe lângă copiii din parc și au comportament deviant. Se pare că povestea familiei Modorcea devine tot mai tulbure!

După ce CANCAN.RO a dezvăluit în exclusivitate că cele două artiste stabilite în SUA și-au agresat chiar propria mamă (mai multe detalii găsiți AICI), noi detalii tulburătoare ies la iveală despre familia Modorcea. Iar situația lor pare deja desprinsă dintr-un film… de groază!

Documentele oficiale ale Poliției din Miami arată clar: în aprilie 2025, gemenele au fost reținute pentru o listă de acuzații care ar intimida și un cartel veritabil. Vorbim despre tâlhărie, lovire, vătămare corporală, opunerea arestării, dar și folosirea unei identități false.

Inițial s-a vorbit despre un caz de „violență domestică” asupra unei persoane trecute de 65 de ani. S-a dovedit, însă, că nu un partener, nu un vecin și nici cineva din anturaj fusese victima. Era chiar mama lor, Violeta Modorcea!

Gabriela Modorcea ar fi agresat-o fizic, în timp ce sora ei ar fi fost implicată în alte fapte penale.

Și totuși, în ciuda șocului, dezamăgirii și a vârstei înaintate, mama a iertat-o. Pe 29 aprilie, Violeta Modorcea a renunțat la acuzații și nu a vrut ordin de protecție. Un gest de mamă până la capăt, chiar dacă prețul pare a fi liniștea ei sufletească.

Mama, ”refugiată” într-o biserică din New York —  ține predici enoriașilor

CANCAN.RO a găsit-o pe Violeta Modorcea în New York, într-un loc unde probabil doar rugăciunea o mai ține în picioare: o biserică din Upper East Side.

Acolo, femeia nu doar se roagă, ci ține predici în timpul unor momente intitulate „Intenții”. În fața oamenilor, pare împăcată. În suflet, pare să poarte însă urmele unui război pe care doar ea îl știe.

Deși locuiesc într-una dintre cele mai exclusiviste zone din Manhattan, familia Modorcea duce o viață surprinzător de simplă. Stau cu toții într-un apartament modest din Upper East Side.

Comportament deviant încă din 2023: vecinii au alertat Poliția!

Problemele gemenelor nu au început odată cu agresiunea asupra mamei. Potrivit ziarului The Post, încă din 2023, ele ar fi avut comportamente care i-au îngrijorat pe locuitorii din zonă. Părinții și bonele au raportat poliției că gemenele „se furișau pe lângă copiii lor” și „puneau întrebări invazive”.

O bonă chiar a povestit că una dintre cele două ar fi vrut să împletească părul unui copil și apoi să-l fotografieze. O imagine complet diferită de cea a artistelor care, odinioară, cucereau scenele.

Sursa foto: Instagram / indiggotwins

Cu atât mai șocant este că cele două surori provin dintr-o familie de intelectuali. Probabil că nu mulți știu, dar tatăl lor este figură emblematică în lumea scriitorilor, stabilit de mulți ani în New York.

Scriitorul Grid Modorcea descria cartierul Yorkville (unde locuiesc) drept un loc liniștit, dominat de oameni în vârstă, cu tradiții și cultură. Un cartier elegant, sigur, aproape idilic.

”Yorkville este una dintre cele mai selecte zone ale Manhattan-ului, în Upper East Side. Este zona unde trăiesc și eu, în care populația este preponderent în vârstă, cu vârste considerate normale, cuprinse între 80 și 100 de ani. Aici poți vedea burghezia americană. Mulți dintre locuitori, majoritar evrei, pot fi considerați printre pionierii Americii. E o zona liniștită, care are în îngrijire Parcul Carl Schurz, unde au loc și multe evenimente culturale”, scria tatăl gemenelor, Grid Modorcea, într-o corespondență literară.

Dar, se pare, între pereții apartamentului familiei Modorcea liniștea nu prea există…

Citește și: Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american? Un coșmar penal

