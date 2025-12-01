Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american? Un coșmar penal

Avem clarificări importante în cazul gemenelor Indiggo, surorile Modorcea, care trăiesc în America de 15 ani. Recent, au apărut informații că surorile sunt arestate în Statele Unite ale Americii. CANCAN.RO a investigat cazul, fiind de maxim interes public! Cele două au ajuns în arestul poliției din Miami, asta după ce ani de zile și-au încercat talentul de artiste peste Ocean. Prima sub acuzația de vătămare corporală, chiar asupra mamei lor, iar sora sa pentru mai multe infracțiuni, printre care furt, tentative de tâlhărie, folosirea unei identități false, deranjarea ordinii publice. De-a lungul anilor, gemenele de la Indigo au fost însă protagonistele mai multor scandaluri, pe care vi le prezentăm în continuare.

Norocul nu pare a se fi lipit prea mult de gemenele de la Indiggo, ca și artiste, ale căror tentative de a da lovitura mai întâi în lumea muzicală autohtonă, iar apoi peste Ocean, au fost sortite eșecurilor. În schimb, scandalurile s-au lipit de ele cel puțin la fel de bine ca marca de scrisoare.

Astfel că acestea au ajuns acum, nu pe posterele din metroul din New York, în calitate de actrițe într-o piesă de teatru, așa cum s-a întâmplat în urmă cu ceva ani. Ci direct în arestul poliției americane.

Acestea fuseseră arestate în luna aprilie 2025, acuzațiile fiind complexe, de la tâlhărie, lovire, vătămare corporală, împiedicarea arestării etc. Documentele publice din Miami menționau că ar fi fost vorba de ”violență domestică”, iar victima a fost o persoană de peste 65 de ani.

Nu era însă vorba de un bărbat, ci chiar de mama gemenelor! Acuzațiile sunt destul de clare. Gabriela Modorcea a fost reținută pentru agresarea propriei mame, adică Violeta Modorcea.

Din fericire, Violeta Modorcea a avut în cele din urmă suflet și nu a lăsat-o pe Gabriela să rămână în închisoare. Pe 29 aprilie mama lor, Violeta Modorcea, a renunțat la acuzațiile împotriva fiicei sale, Gabriela.

În consecință, Gabriela a cerut modificarea ordinului de restricție care exista la solicitarea mamei sale. Probabil că Violeta Modorcea n-a mai vrut să riște o altă agresiune fizică și a solicitat acest ordin de protecție, care e disponibil mai nou și în legea română.

Ordinul menționează că Gabriela a avut voie să meargă la locuința victimei (Violeta Modorcea, mama ei) doar însoțită de un ofițer de poliție, pentru a-și lua toate lucrurile din casă, de la haine, acte, până la instrumente muzicale. De asemenea, a fost obligată să predea toate cheile pe care le deținea de la locuința respectivă, semn că nu mai avea încredere deloc în propria fiică.

Dar cel mai important aspect din ordinul de restricție este să nu săvârșească alte infracțiuni, caz în care eliberarea ar fi revocată și Gabriela Modorcea ar fi ajuns din nou după gratii.

De asemenea, ea avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 170 de metri de Violeta Modorcea. În plus, interdicția de a o contacta prin e-mail, telefon sau alte mijloace. Conform cererii adresate judecătorului pe 29 aprilie 2025, Gabriela Modorcea solicită ridicarea acestui ordin de restricție. Tot ea promite implicit ca orice viitor contact cu mama ei va fi unul ”pașnic”, adică fără violență. Viitorul ne va arăta dacă se va ține sau nu de cuvânt!

Gemenele de la Indiggo provin dintr-o familie de intelectuali

Mihaela și Gabi Modorcea provin dintr-o familie de intelectuali. Tatăl, scriitor, iar mama, doctor în filologie. Acestea și-au făcut debutul pe când aveau doar 13 ani, cu un colind de Crăciun. Au încercat apoi să dea lovitura la selecțiile Eurovision. Dar s-au oprit la faza națională.

Gemenele de la Indiggo au reușit să devină cunoscute afară cu piesa „Hip Hop Jam”, între anii 2003-2004. Și-au făcut studiile la Universitatea de Teatru și Film din București, la Artă teatrală.

În 2007, acestea au părăsit țara. Și au ajuns să-și încerce norocul tocmai la Hollywood. Au jucat chiar și-n două filme, „Wan Wilder 2” și „Law&Order: Special Victim Unit”. Opt ani mai târziu, Mihaela și-a lansat propriul roman. Gemenele au trecut apoi să cânte piese cu tentă religioasă și să se promoveze dintr-o altă postură.

De menționat și că în 2008 au participat la „America’s Got Talent”. Au primit X-ul atât de la Sharon Osbourne, cât și de la David Hasselhoff, care le-a oferit „ocazia de a se întoarce la București”.” În ciuda prestației de atunci, surorile au ajuns totuși în semifinale.

„Nu mai scăpam de ele”

În timp ce pe plan muzical nu au reușit însă să ajungă acolo unde și-au propus, ele au ieșit în evidență printr-o serie de scandaluri de o amploare mai mare sau mai mică. Astfel că, după Eurovision, acestea au susținut că au fost furate. Dar și că prezentatorul le-ar fi hărțuit, pentru a deveni popular pe spatele lor.

Odată ajunse în America, o româncă ce le-a găzduit în chirie pentru o perioadă de timp, le-a dat afară din casă. Aceasta a motivat că surorile nu ar fi avut nimic în comun cu ordinea și curățenia

„Sunt ca niște lipitori. Mi-au împuțit casa. Le-am lăsat singure acasă. Dar când m-am întors am găsit un morman de vase. Le-am trimis la o prietenă. Ca să scap de ele, le-am zis că nu le mai pot găzdui. Nu mai scăpam de ele. Două luni au stat la prietena mea, apoi au plecat și de acolo. Nu vreau să le mai văd. Unde le era bine și unde nu trebuiau să plătească chirie, acolo le găseai. Asistenta lui Tony Motolla a încercat să le ajute. La audiție, erau așa de emoționate încât mai aveau puțin și săreau în capul lui. Au cântat cu blondul din Modern Talking în Germania. După care el le-a întrebat dacă știu să cânte la un instrument. Nu cred că le-a plăcut pentru că nu le-a mai dat nicio șansă”, declara Alina Nicolae, antrenoare de fitness, la un post TV.

„Poliția a fost alertată în repetate rânduri”

Înainte de a ajunge în arest, New York Post relata cum cele două surori au exasperat localnicii de pe East 76th Street, întrucât frecventau des locul de joacă John Jay Park, deși ele nu aveau copii, motiv pentru care nu aveau ce căuta acolo.

„Pe lângă faptul că acestea cântă prin parc, gemenele se apropie de oameni cu solicitări ciudate. Inclusiv o cerere de a împleti părul unui copil mic, și apoi de a-l fotografia. Cu o altă ocazie, au întrebat o bonă numele și vârsta bebelușului pe care îl ținea în brațe. Poliția a fost alertată în repetate rânduri”, se arăta în publicația mai sus-menționată.

În ciuda faptului că în zonă exista o regulă clară și un panou nou instalat de Departamentul Parcurilor care spune „Niciun adult, cu excepția celor însoțiți de un copil”, surorile Modorcea au susținut că nu exista nicio intenție rea din partea lor.

