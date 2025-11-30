Acasă » Exclusiv » Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…

Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie…

De: Adrian Vâlceanu 30/11/2025 | 23:40
Gemenele Modorcea de la trupa Indiggo au devenit în sfârșit celebre în America! După ce au fost eliminate de la concursul America`s Got Talent, de unde David Hasselhoff le-a trimis acasă la București și le-a botezat ”Nevestele lui Dracula”, surorile Modorcea au reușit în sfârșit să se facă remarcate la Miami! Pozele lor sunt publicate peste tot, dar e mai nasol decât vă puteți imagina! CANCAN.RO are toate informațiile, mai jos.

Au ajuns la 41 de ani dar sunt la fel de zvăpăiate ca acum 20 de ani când erau pe val! Un pont beton primit de redacția CANCAN.RO afirmă că Indiggo Twins sunt ARESTATE. Cele două surori au părăsit New York-ul (de, a venit frigul) și și-au luat zborul spre Miami, unde însă n-au stat frumos la soare cu un cocktail, ci s-au apucat să încalce legi. Iar justiția americană a tranșat-o rapid și iată că surorile sunt în arest.

Haideți să vedem faptele de care sunt acuzate gemenele. Atenție, nu sunt trase la indigo!

Gabriela este în custodia poliției din Miami-Dade County sub acuzația de vătămare corporală, victima fiind o persoană de peste 65 de ani, conform datelor din dosar. Încă nu a fost fixată suma pentru eliberarea pentru cauțiune, deci Gabriela rămâne în arest și va apărea în fața unui judecător care va stabili dacă poate ieși pe cauțiune și eventual suma.

Remarca făcută de poliția Miami este că ar fi vorba despre ”violență domestică”, deci urmează să iasă la suprafață și detalii despre cine era bărbatul pe care l-a lovit Gabriela, pentru că observația implică faptul că au o relație de tip conjugal, sau concubinaj. Adică a lăsat-o pe sora ei pe dinafară? Și dacă ele sunt Nevestele lui Dracula, înseamnă că chiar pe Dracula l-au bătut? În cazul ăsta, normal că victima are peste 65 de ani. Are chiar peste 600 de ani!

Gemenele de la Indiggo au fost arestate

La Mihaela, lucrurile stau ceva mai rău. Ea este acuzată de o serie de fapte ceva mai grave, respectiv furt, tentativă de tâlhărie, folosirea unei identități false după arest (s-o fi dat drept Gabriela, sora geamănă? Nu e exclus!), apoi deranjarea ordinii publice și lovire sau vătămare corporală (sunt diferențe între legea română și cea americană, încă nu e clar cât de gravă a fost fapta). Nici în situația ei nu a fost stabilită o sumă pentru cauțiune, deci și ea e în continuare în arest.

Situația este cu atât mai halucinantă cu cât în ultimele lor apariții fetele o dăduseră pe muzică religioasă și prozelitism evanghelic creștin, cu dansuri și exhibiționism în locuri publice, lucruri care n-au fost pe placul multor americani (MAI MULTE DETALII AICI)

Deci, ce s-a întâmplat de la ipostazele de fete pocăite la New York, la arestare pentru tâlhărie, vătămare corporală la Miami? Așa de cald e acolo, de li s-au înfierbântat mințile?

Gemenele de la Indiggo au probleme serioase cu legea

Nu e clar dacă de Crăciun vor fi libere, pentru că sigur ar fi vrut să cânte compoziția lor proprie: ”Christmas is the birth of Baby Jesus”! Oricum, se pare că n-au avut mare succes nici cu această idee, cam cum a fost la ”America`s Got Talent”, de unde au fost eliminate, după ce David Hasselhoff le-a tăiat aripile și le-a trimis frumos înapoi la București. Deliciul de atunci a fost că David Hasselhoff le-a botezat ”Nevestele lui Dracula”.

Apropo de asta, nu cred că David le-a dat și mielul, cum se cuvine, potrivit tradiției. E cam bătrân, o fi uitat, n-o fi putut, treaba lui. Acum, că sunt în arest, ar fi cu atât mai greu.

CITEȘTE ȘI: Ți le amintești pe gemenele de la Indiggo? Româncele sunt acuzate de comportament bizar în preajma copiilor din New York, unde locuiesc. ”Sunt periculoase, am sunat la Poliție!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

×