Decizia luată de Andreea Marin, după ce fiica ei a fost admisă la o facultate de prestigiu din America: ”Eu i-am spus Violetei că…” Se mută și ”Zâna” acolo?

Andreea Marin se bucură de rezultatele obținute de Violeta, fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr, care, la finalul anului trecut, a primit vestea că a fost admisă ca studentă în America la una dintre cele mai prestigioase universități din lume. Adolescenta își îndeplinește astfel visul și va studia Dreptul la Cornell University, în SUA. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Andreea Marin ne-a spus că va ajunge, peste doar câteva zile, împreună cu fiica ei, la instituția de învățământ de peste ocean. De asemenea, când tânăra se va muta în America, Andreea o va însoți și va rămâne și ea acolo o perioadă, pentru ca adaptarea tinerei la noua etapă să fie mai ușoară.

Andreea Marin a participat, marți seara, la un eveniment monden. Acolo unde a vorbit și despre fiica ei, Violeta, care va pleca în America, unde va studia Dreptul. Și alături de care va fi în multe momente.

Andreea Marin despre plecarea Violetei în America la facultate: “Nu o voi lăsa singură”

CANCAN.RO: Vreau să vorbim un pic despre Violeta, pentru că urmează o schimbare radicală și pentru tine și pentru ea, având în vedere că a fost admisă în America, la una dintre cele mai prestigioase facultăți din lume.

Andreea Marin: Plecăm în 3 zile spre Statele Unite pentru a vedea ce o așteaptă acolo. Vom merge la universitate pentru prima dată împreună.

CANCAN.RO: Ce sfaturi îi dai, având în vedere că tu ai locuit câteva luni peste ocean, când ai făcut o specializare?

Andreea Marin: America nu este un tărâm al liniștii, un tărâm al păcii, dar este din punct de vedere academic o oportunitate. Sistemul american de învățământ universitar este diferit de cel european și cu multe avantaje. Acum omul își creează norocul oriunde. Eu i-am spus Violetei, am învățat doar aici acasă, mă rog, până la facultate și inclusiv facultatea, că ulterior am mers în lume și am făcut și specializări, asta e o altă poveste. Dar dacă ești un om serios, oriunde ai fi sfințești locul.

CANCAN.RO: Te gândești să te muți temporar cu Violeta, o săptămână, două, trei până vezi că s-a adaptat?

Andreea Marin: Sigur că da, va fi nevoie de asta și bineînțeles că nu o voi lăsa singură.

Andreea Marin: „Este un fenomen extrem de periculos”

Andreea Marin ne-a povestit și despre demersurile inițiate către mai multe autorități ale statului, după ce în repetate rânduri i-a fost furată identitatea în mediul online.

Andreea Marin: De atunci s-au întâmplat multe alte lucruri. Sunt mii de oameni păcăliți zi de zi să cumpere produse care nu mai sosesc la ei niciodată și nici banii nu-i recuperează, să își dea datele personale și devin parte din baze de date care sunt utilizate în scopuri frauduloase sau vândute pe bani grei aceste pe baze de date, dar și companii mari. De exemplu, într-unul dintre articole în care eu am apărut se scria că Banca Națională m-a dat în judecată pentru nu mai știu ce motiv inventat, companii mari si care sunt implicate în astfel de articole și sunt agenții reale specializate pe cumpărarea de spații și pe publicarea articolelor mincinoase pe care nimeni nu le trage la răspundere și care vând produse sau cer și obțin datele personale ale oamenilor.

Este un fenomen extrem de periculos care la pasul următor ce face? Decredibilizează instituții ale statului, oameni care au o voce pozitivă și care deodată nu mai devin credibili. Închipuiți-vă, de pildă, că în cazul meu fac o campanie umanitară menită să ajute oameni. Păi, oamenii se feresc, nu mai cred în tine, în momentul în care apare în paralel și minciuna. De unde să știe ei care-i minciuna și care e adevărul? Și atunci mai bine nu se solidarizează cu o campanie sau alta, chiar dacă ea e pozitivă. E foarte periculos ceea ce se întâmplă și inclusiv procesele mari, precum alegerile, iată, sunt fraudate și ne trezim că suntem o țară slăbită, cum se spune acum pe la nivel internațional. Și n-ar trebui să ne mirăm că suntem priviți așa, pentru că dacă nu facem nimic, asta vom avea.

Andreea Marin: “Există șapte instituții ale statului către care eu am trimis aceste petiții. Au sosit două dintre răspunsuri”

CANCAN.RO: Ai trimis deja petiții către instituțiile statului.

Andreea Marin: Da, sunt șapte instituții mari ale statului care au această responsabilitate până la urmă, de a ne proteja și de a ne apăra în momentul în care suntem în acest pericol de a fi cibernetic afectați. Și da, există șapte instituții ale statului către care eu am trimis aceste petiții, respectiv: Poliția Română pentru înșelăciune și fals privind identitatea, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Agenția Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații ANCOM, CNA, care-i responsabil pentru reglementarea conținutului video online, ANAF, care deține un departament dedicat publicității, ANPC așteptăm să fim protejați ca și consumatori și DNSC Departamentul de Securitate Cibernetică, într-o perioadă în care, iată, întreaga lume este sub asaltul acestor falsuri. Aștept răspunsurile lor. Au sosit două dintre ele.

CANCAN.RO: Revenind la cazul fericit în care au fost luate măsuri împotriva grupului infracțional, s-a întâmplat recent?

Andreea Marin: S-a întâmplat acum câțiva ani. Îți dai seama că este doar un caz de care eu am aflat la timp și odată cu mine erau folosite în același scop și Iulia Vântur și Teo Trandafir la acel moment, în aceeași poveste.

Andreea Marin: “Am depus plângere la poliție și spre plăcuta mea surprinză, după un timp, i-au prins”

CANCAN.RO: Dintotdeauna ai fost un reper pentru branduri care au vrut să-și asocieze imaginea cu tine. De-a lungul timpului au fost și firme fantome care au vrut să-ți folosească identitatea ilegal. Cum ai gestionat lucrurile? S-a ajuns la proces? Ai cerut despăgubiri?

Andreea Marin: Am reușit să mișc lucrurile în direcția bună. În unele situații da, era cazul despăgubirilor, în altele am contactat poliția și au găsit, au descoperit, de pildă, un grup infracțional care se folosea de numele meu. Făcuseră un cont de social media care semăna clonă cu al meu și scria oamenilor ca și cum aș fi trimis eu mesaje cerându-le bani pentru un caz sau altul umanitar, impresionând oamenii. N-ai cum să-ți închipui că îți scrie Andreea Marin în privat și-ți cere bani decât dacă, na, e o doză de naivitate. Făceau asta și au reușit să adune zeci de mii de euro de la oameni care donau în acest fel. Mi-a părut foarte rău și m-am simțit responsabilă și atunci am depus plângere la poliție și, spre plăcuta mea surpriză, după un timp, i-au prins, dar este doar un caz fericit.

