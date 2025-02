Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 20 de kilograme, de fapt. Vedeta dezvăluie secretul: ”De aici pleacă totul!”

Multe femei s-au întrebat care este secretul Andreei Marin pentru o siluetă de invidiat și iată că acum știm răspunsul! Cum a reușit vedeta să slăbească 20 de kilograme? Chiar ea a spus totul! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Andreea Marin a reușit să slăbească 20 de kilograme, ajungând la silueta pe care o avea în perioada liceului, totul într-un proces ghidat de necesități medicale și recomandări specializate. Transformarea ei a început cu detoxifiere în prima lună, care a condus la o pierdere inițială de aproximativ 5 kilograme. Ulterior, procesul de slăbire a fost unul gradual, desfășurat pe parcursul a aproape doi ani, fără a depăși un kilogram și jumătate pierdut pe lună. Această abordare lentă a fost menită să asigure o adaptare sănătoasă a organismului și să evite efectele negative ale pierderii bruște în greutate.

„În cazul meu, a slăbi a fost o necesitate indicată de medici, nu o dorință de a întineri sau de a fi trasă prin inel. Azi am cu 20 kg mai puțin decât acum mai bine de un an și jumătate, chiar doi, am slăbit în timp, ușor-ușor, nu mai mult de un kilogram și jumătate pe lună, doar startul pe care eu l-am numit «deblocarea» a însemnat, în prima lună de dietă și detoxifiere, o slăbire mai rapidă (cam 5 kg, aveam și de unde. Apoi am intrat în faza de dietă în care slăbirea a fost mai lentă, dar sigură și mai ușor de acceptat de către corpul meu”, a declarat Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Cheia succesului a fost o dietă personalizată, concepută pe baza unor analize medicale și adaptată nevoilor specifice ale organismului său. Sub supravegherea unui nutriționist, Andreea Marin a evitat regimurile populare și sfaturile neavizate, alegând un plan alimentar adecvat stării sale de sănătate. Vedeta a subliniat importanța personalizării fiecărei diete, deoarece fiecare persoană are nevoi diferite.

„De câte ori mi se cere dieta, spun sincer, așa cum am învățat de la doctor: nu se poate, pentru că suntem diferiți, avem nevoie de diete diferite adaptate corpului nostru și stării noastre de sănătate, de aceea e nevoie de analize înainte de a ne apuca de treabă. Fiecare trebuie să aibă parte de adaptare pentru sine. E greu? Pot spune că nu, dar nu e nici ușor să ai voință pe termen lung, într-adevăr. De aici pleacă totul: de la determinarea ta. Dovadă că tocmai când nu am avut această voință și îmi căutam doar scuze sau motive să nu mă apuc de ceea ce era necesar, am acumulat și am ajuns și să îmi creez inevitabile probleme de sănătate, despre care am povestit deja, nu le mai repet aici”, a mai spus Andreea Marin.