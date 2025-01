Andreea Marin, mesaj neașteptat după ce a fost invitată La Măruță cu fiica ei: ”Să nu mergi la PRO TV! Refuzați politicos invitația”

Andreea Marin este o mamă mândră și fericită, mai ales după ce Violeta, fiica sa, a fost acceptată la o universitate de top din Statele Unite. Despre succesul acesteia, vedeta a fost invitată să vorbească în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Andreea Marin și fiica ei au fost prezente în cadrul ediției din 23 ianuarie, iar după ce a părăsit platourile televiziunii a avut un mesaj clar: „ Când sunteți invitați la Pro TV, refuzați politicos invitația”. Ce a făcut-o pe Andreea Marin să spună asta?

Așa cum spuneam, în data de 23 ianuarie, Andreea Marin și fiica sa au fost invitate în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Gazda show-ului și-a primit invitatele cu entuziasm și în stilul caracteristic a încercat să „scoată” cât mai mult de la ele. Telespectatorii au fost încântați, însă după ce a ajuns acasă Andreea Marin a avut un mesaj clar, pe care l-a postat în mediul online.

După încheierea emisiunii, odată ajunsă acasă, Andreea Marin a scris în mediul online câteva rânduri despre experiența din cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță. Mai exact, vedeta le-a recomandat celor care o să mai fie invitați la Pro TV să refuze politicos. Motivul pentru care a făcut această sugestie este amabilitatea gazdelor. Andreea Marin a spus că acestea le oferă invitaților numai bunătăți „di la Moldova”, iar asta este devastator, mai ales pentru cei care se află la dietă.

„Ieri, la PRO TV, împreună cu Violeta și gazda Măruță. Am povestit, am râs cu poftă și, în culise, am mâncat bunătăți «di la Moldova», dacă tot se aflau la fața locului. Avertisment: când ții dietă, să nu mergi la PRO TV, nu mai e cazul meu, dar dacă sunteți în această situație, încurcați borcanele, se duce tot efortul pe apa Sâmbetei! Deci refuzați politicos invitația, dacă țineți la siluetă, asta e sfatul meu”, a fost mesajul postat de Andreea Marin, în mediul online.

În cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, Andreea Marin a vorbit despre cea mai recentă reușită a fiicei sale. Se pare că Violeta a reușit să își îndeplinească unul dintre marile visuri și a fost acceptată la o facultate de top din Statele Unite. Aceasta va studia Dreptul. Încă de la o vârstă fragedă fiica Andreei Marin visează să devină avocat și acum este mândră că a făcut primul pas pentru a-și îndeplini visul.

„Mi-ar plăcea să fiu un avocat de succes în America. Aveam 12 ani, mă uitam obsesiv la serial (n.r. un serial cu avocați) și am zis să îl dau și eu (n.r. examenul pentru admiterea la facultate). M-am dus pe un site, am dat examenul, nu am învățat pentru el, pentru că am vrut să văd cât aș lua din 180. Am luat 138 și aceasta este media pe care o iau adulții”, a spus Violeta Bănică la Pro TV.