Românii și bucuria uratului. Sport național, tradiție strămoșească și competiție anuală pe WhatsApp! CANCAN.RO a adunat mesajele care circulă în 2026 de Anul Nou!

Românii sunt, prin definiție, un popor festiv. Nu pierdem nicio ocazie să ne urăm de bine, să ne dorim sănătate, bani, fericire și, dacă se poate, un pic mai mult noroc decât anul trecut. Iar când vine vorba de Anul Nou, lucrurile scapă complet de sub control. Pentru că, nu-i așa, românul nu doar că iubește să ureze, dar o face cu pasiune, cu talent și, uneori, cu un simț al umorului care ar putea intra lejer la patrimoniul cultural.

Uratul nu este un simplu obicei. Este o artă. Este o competiție. Este un sport național practicat anual, cu ambiții mari și rezultate discutabile. Iar românul, născut poet din instinct și moralist din fire, nu ratează nicio ocazie să-și demonstreze talentul.

Uratul, o tradiție mai veche decât sărmăluțele

În România, uratul nu se învață, se moștenește. Îl vezi la bunici, îl auzi la părinți, îl perfecționezi pe WhatsApp. De la „La mulți ani și sănătate” până la mesaje în versuri, cu rimă forțată și optimism debordant, românul simte nevoia să transmită ceva, orice, numai să nu lase anul să treacă neobservat. Și, să fim sinceri, există o mândrie aparte în a trimite un mesaj „bine făcut”. Un mesaj care să fie mai lung decât al vecinului, mai amuzant decât al cumnatului și mai profund decât cel primit de la șef.

Marele avantaj al urărilor moderne este că sunt gratuite. Nu costă nimic să trimiți un mesaj pe WhatsApp, sau chiar prin SMS iar românul știe să profite de asta. Din plin. Foarte din plin.

Dacă acum câțiva ani mesajele începeau timid pe 31 decembrie, după ora 18:00, astăzi lucrurile au evoluat. Unii încep de dimineață, alții de la prânz, iar cei mai entuziaști trimit urări încă de pe 30 decembrie, sanki, ca să nu uite! Există deja zvonuri că, în viitorul apropiat, urările vor începe pe 29 decembrie, eventual cu formulări de genul: Știu că e devreme, dar să nu zici că nu m-am gândit la tine. Festivismul nu mai are răbdare. Emoția nu mai așteaptă miezul nopții.

Românii, campioni la diversitate în urări

CANCAN.RO a adunat, ca în fiecare an, cele mai populare mesaje care circulă prin SMS-uri și WhatsApp, iar mesajele se împart clar pe categorii, în funcție de stil și de publicul-țintă.

Avem urările amuzante, cele care încearcă să smulgă un zâmbet și care de multe ori conțin glume despre bani, kilograme, muncă sau noroc. Sunt cele mai populare și cele mai des reciclate.

Avem apoi mesajele sobre, elegante, trimise mai ales șefilor, colegilor sau rudelor mai sensibile. Acolo nu e loc de glume, ci doar de sănătate, realizări și împliniri. Urmează categoria filozofică, unde românul devine brusc profund și începe să vorbească despre timp, destin, sensul vieții și importanța momentelor frumoase. Nu lipsesc mesajele de dragoste, trimise cu emoție sinceră sau, uneori, cu speranța că vor mai salva ceva din relație. Și, desigur, există categoria aparte a mesajelor creștin-ortodoxe, cu Dumnezeu, binecuvântări, pace sufletească și îndemnuri la credință, foarte populare mai ales în rândul celor care nu uită că anul începe, totuși, sub semnul rugăciunii. Să înceapă festivismul!

Mesajele care vor să fie amuzante, dar rămân doar niște glumițe obosite

Genul de urări care nu stârnesc râsul, ci doar un „mulțumesc” politicos și o pauză stânjenitoare înainte de răspuns, de obicei sunt despre bani, bogăție, gagici, rude, belșug- adică barosăneală.

Îți doresc un an liniștit, cu bani în buzunar și cu soacra ocupată.

Să ai un 2026 în care banii să vină mai repede decât facturile și norocul să nu te ocolească deloc.

2026 să fie anul în care nu te mai uiți la preț, ci doar la ce-ți place.

Aho, aho, mândri români,

Anul nou să fie bun,

Mașină tare în parcare,

Vacanțe peste hotare!

Un 2026 cu băutură rece, glume proaste și amintiri pe care le afli de la alții.

La mulți ani! Să fie anul în care spui „nu mai beau” doar de formă.

Să te prindă anul nou cu paharul sus, contul plin și planuri mari!

Să fie 2026 anul în care bei ca un campion, trăiești ca un șmecher și minți frumos când te întreabă cineva „ce-ai făcut de Revelion”.

Să fie anul nou cu chef, gălăgie și râsete până dimineață, că de dormit avem timp tot anul.

La mulți ani! Să te țină ficatul în 2026, nervii și prietenii care te cară acasă.

Aho, aho copii şi fraţi

Staţi puţin şi nu mânaţi

Ia uraţi cu voce tare

La prieteni peste hotare

Şi celor ce-astă vară

Au zburat fără escală!

În 2026 să ai euro în buzunare, mașină marfă în parcare, iubită cu silicoane și verde la semafoare!

Mesajele creștine care te lovesc fix când nu trebuie

Acelea care te fac să te simți ușor vinovat după al doilea pahar și al treilea platou de sarmale, mai ales când tocmai l-ai bârfit pe expeditor. Între lumină divină și paharul plin, rămâne eterna întrebare: ne rugăm sau mai bem unul?

Fie ca anul care vine să fie luminat de harul lui Dumnezeu, iar pacea Sa să-ți cuprindă casa, inima și pașii. La mulți ani binecuvântați!

Noul An să-ți aducă credință mai puternică, sănătate, liniște sufletească și nădejde în purtarea de grijă a Domnului.

Domnul să-ți călăuzească pașii în fiecare zi a noului an și să-ți umple viața de binecuvântări și pace.

La început de an, rog pe Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, iubire și pace în familie, iar casa să vă fie mereu plină de binecuvântare.

Fie ca Pronia Divină să vă ocrotească în fiecare clipă și să vă aducă un an cu liniște, credință și împliniri frumoase.

Dumnezeu să vă întărească pașii, să vă lumineze gândurile și să vă dăruiască un an plin de pace și sănătate.

La mulți ani cu sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu!

Domnul să te ocrotească și să-ți lumineze drumul în noul an!

Fie ca harul lui Dumnezeu să fie cu tine în fiecare zi a anului ce vine.

Un an nou cu credință, pace și bucurie sufletească!

Dumnezeu să-ți fie călăuză și sprijin în toate!

La trecerea dintre ani, să mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a fost și să ne încredințăm Lui pentru tot ce va veni. Un an nou binecuvântat!

Fie ca fiecare zi din noul an să fie o rugăciune și fiecare pas să fie sub privirea iubitoare a Domnului.

Să intri în noul an cu suflet curat, inimă deschisă și încredere deplină în voia lui Dumnezeu.

La mulți ani cu sănătate, spor în toate și cu Dumnezeu înainte!

Bunul Dumnezeu să vă dăruiască un an roditor, cu pace în suflet și belșug în casă!

Mesajele pentru șefuț, trimise cu zâmbetul pe buze și interesul în gând

Le trimiți politicos, chiar dacă nu-l înghiți, pentru că așa se face și pentru că sigur mai trimite și restul echipei. În fond, nu se știe niciodată: poate anul nou vine cu o mărire, o promovare sau măcar cu un concediu aprobat mai ușor.

Vă dorim un An Nou 2026 cu sănătate, echilibru și împliniri profesionale. Fie ca noul an să vă aducă succes în toate proiectele și satisfacția lucrului bine făcut.

La început de an, vă transmitem cele mai bune gânduri și urări de prosperitate, stabilitate și realizări pe toate planurile. Un An Nou fericit!

Vă dorim un 2026 plin de reușite, decizii inspirate și continuitate în tot ceea ce construiți. La mulți ani și mult succes în noul an!

Fie ca anul care vine să vă aducă sănătate, claritate în decizii și rezultate care să vă confirme eforturile. La mulți ani!

Vă dorim un An Nou cu obiective îndeplinite, colaborări eficiente și multe motive de satisfacție profesională.

La trecerea dintre ani, vă transmitem urări de bine, liniște și împliniri durabile, atât pe plan profesional, cât și personal.

Fie ca 2026 să fie un an al echilibrului, al progresului și al succeselor pe termen lung. La mulți ani!

Vă dorim un nou an cu inspirație, stabilitate și rezultate care să reflecte munca și dedicarea dumneavoastră.

La mulți ani! Fie ca anul care începe să vă aducă sănătate, putere de muncă și realizări pe măsura așteptărilor.

Un An Nou fericit, cu proiecte reușite, decizii inspirate și un parcurs profesional cât mai bun.

Mesajele universale, bune pentru toată lumea și orice context

Sunt acele urări frumoase, pline de belșug, sănătate și respect , care nu supără pe nimeni și dau bine oricui le primește. Le trimiți mai departe pentru că și tu când le primești te fac să te simți important.

Mesajele pentru colegi, trimise din spirit de echipă și din instinct de supraviețuire

Le trimiți indiferent dacă îi suporți sau nu, pentru că așa se face și pentru că, să fim serioși, unii chiar par să aibă o relație suspect de bună cu șefii. Așa că zâmbești, urezi frumos și mergi mai departe, cu gândul că poate anul viitor se schimbă ceva.

La mulți ani! Să avem un 2026 cu proiecte reușite, mai puțin stres și cât mai multe reușite în echipă.

Un An Nou fericit! Să fie unul cu realizări profesionale, colaborări bune și energie pozitivă la birou.

La mulți ani! Vă doresc un 2026 cu mult spor, idei bune și cât mai puține zile aglomerate.

Să avem un an nou cu rezultate frumoase, termene respectate și o atmosferă cât mai bună în echipă.

La mulți ani! Fie ca noul an să ne aducă succes, stabilitate și satisfacția muncii bine făcute.

Un 2026 plin de realizări, proiecte reușite și momente frumoase alături de colegi faini!

La început de an, vă doresc sănătate, inspirație și cât mai multe motive de bucurie la serviciu.

Un An Nou fericit! Să fie unul cu reușite profesionale și colaborări armonioase.

La mulți ani! Să avem parte de un an echilibrat, cu rezultate bune și multă energie pozitivă.

Vă doresc un 2026 cu spor în toate, realizări pe plan profesional și o atmosferă plăcută la muncă.

Mesajele pentru iubit sau iubită, trimise de la distanță și pline de sirop

Le alegi rapid, cu copy-paste din prima sursă care sună romantic, doar ca să pari profund și implicat. Important e să ajungă la timp și să sune suficient de dulce cât să acopere faptul că nu faceți Revelionul împreună.

La trecerea dintre ani, nu-mi doresc nimic altceva decât să fiu alături de tine și în anul care vine. Cu tine, orice început e mai frumos. La mulți ani, iubirea mea!

2026 începe cu tine în suflet și asta e tot ce contează. Îți mulțumesc că îmi faci viața mai frumoasă în fiecare zi.

La mulți ani, dragostea mea! Fie ca noul an să ne aducă și mai aproape, cu mai multe zâmbete, vise împlinite și clipe de neuitat.

Un nou an, aceeași iubire, poate chiar mai puternică. Sunt recunoscător pentru tot ce trăim împreună.

În 2026 vreau să râdem mai mult, să ne iubim mai sincer și să ne ținem de mână indiferent de ce va veni. La mulți ani!

La miezul nopții, când totul începe din nou, vreau să știi că tu ești cel mai frumos lucru din viața mea. La mulți ani, suflet drag!

Noul An vine cu promisiuni, dar eu am deja una împlinită: tu. Te iubesc și îți doresc un 2026 plin de lumină.

Fie ca anul acesta să ne aducă mai multe îmbrățișări, mai puține griji și o iubire tot mai puternică.

La început de an, îți mulțumesc că exiști și că faci lumea mea mai bună. La mulți ani, iubirea mea!

La mulți ani! 2026 e mai frumos cu tine alături.

Un nou an, aceeași dragoste. Te iubesc!

Cu tine, fiecare an e cel mai bun.

2026 începe cu tine și asta e tot ce contează.

În noul an vreau să construim mai mult, să ne iubim mai frumos și să fim sprijin unul pentru celălalt, indiferent de vremuri. La mulți ani!

Anul care vine nu e doar un număr nou, ci încă o pagină din povestea noastră. Abia aștept să o scriem împreună.

Cu tine am învățat ce înseamnă liniștea, iubirea și siguranța. Îți doresc un an nou exact așa cum meriți: minunat.

Mesajele filozofice care îți taie cheful de petrecere

Le citești și, dintr-odată, viața pare prea scurtă, timpul prea grăbit și existența prea grea pentru încă un pahar. Așa că mai torni unul, te uiți în gol și te gândești la nemurirea sufletului, la locul cu verdeață și la apăsarea subtilă a vieții.

În pariul cu viața am mai câștigat un an, am rămas la masa de joc și am ridicat miza la 2026. Un nou an, o nouă provocare. La mulți ani!

La trecerea dintre ani, timpul nu pleacă, ci se așază mai adânc în noi. Fie ca noul an să-ți aducă liniștea de a înțelege ce contează cu adevărat.

Un nou an nu înseamnă începuturi bruște, ci continuități tăcute. Fie ca pașii tăi să fie mai siguri, iar gândurile mai limpezi.

Timpul nu se oprește niciodată, dar ne oferă mereu șansa de a merge mai departe mai înțelepți. La mulți ani cu sens și echilibru.

Anul care vine nu cere promisiuni, ci prezență. Să fii acolo unde contează și să prețuiești ceea ce rămâne.

Fie ca noul an să nu te grăbească, ci să te învețe să asculți, să aștepți și să înțelegi rostul lucrurilor simple.

La hotarul dintre ani, îți doresc curajul de a lăsa în urmă ce nu te mai definește și răbdarea de a construi ceea ce îți seamănă.

Timpul nu ne aparține, dar ne este oferit. Să-l trăiești cu sens, liniște și recunoștință. La mulți ani 2026!

Un nou an nu este o promisiune, ci o invitație. Să pășești în el cu inima deschisă și gândul limpede.

Fie ca anul care începe să-ți aducă mai puține griji și mai multe momente care merită ținute minte.

La mulți ani cu tihnă, cu întrebări bune și răspunsuri care vin la timpul lor.

Trecerea dintre ani ne amintește că totul curge, dar nimic nu se pierde dacă a fost trăit cu sens.

Să intri în noul an cu pace în suflet și cu încrederea că fiecare zi are rostul ei, chiar și atunci când nu-l înțelegem.

Fie ca timpul să te învețe blândețea și să-ți lase loc pentru mirare, nu doar pentru grabă. La mulți ani!

La final, rămâne ce știm să facem cel mai bine, să ne urăm unii altora!

Românii nu vor renunța niciodată la urări. Pentru că fac parte din identitatea noastră. Pentru că sunt gratuite, ușor de trimis și, uneori, surprinzător de sincere. Așa că, fie că alegi un mesaj amuzant, sobru, filozofic, romantic sau creștin, important este să urezi. Să spui ceva. Să nu lași anul să treacă în tăcere. Până la urmă, românul nu trăiește fără urări, iar Anul Nou fără mesaje ar fi ca nunta fără lăutari: posibil, dar lipsit de farmec. CANCAN.RO vă urează simplu: La mulți ani!

