Fiica Andreei Marin visează să ajungă un avocat de succes! La ce vârstă și-a descoperit Violeta pasiunea: „Ea îmi oferă bucuria de a fi părinte”

Fiica Andreei Marin are planuri mari de viitor! Violeta Bănică visează să ajungă un avocat de succes. La ce vârstă și-a descoperit pasiunea, de fapt? Ce a spus despre examenul pe care l-a susținut pentru a urma studiile în America?

Violeta Bănică a primit o veste extraordinară: a fost acceptată la o facultate de drept renumită din Statele Unite ale Americii. Fiica Andreei Marin va începe studiile universitare în luna august a acestui an și își dorește să își construiască o carieră de succes în domeniul juridic.

Fiica Andreei Marin vrea să fie avocat în America. Pasiunea pentru drept a apărut încă de la vârsta de 12 ani, atunci când Violeta Bănică a început să urmărească un serial despre avocați. La acel moment, ea a fost de-a dreptul captivată! Fascinată de povești și cazuri, tânăra și-a urmat visul și a participat la un examen de admitere la facultate, fără pregătire specială.

„Mi-ar plăcea să fiu un avocat de succes în America. Aveam 12 ani, mă uitam obsesiv la serial (n.r. un serial cu avocați) și am zis să îl dau și eu (n.r. examenul pentru admiterea la facultate). M-am dus pe un site, am dat examenul, nu am învățat pentru el, pentru că am vrut să văd cât aș lua din 180. Am luat 138 și aceasta este media pe care o iau adulții”, a mărturisit Violeta Bănică în emisiunea „La Măruță”.