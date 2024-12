Violeta Bănică, admisă la o facultate din S.U.A! Ireal cât costă să studiezi acolo

Pe final de 2024, Violeta Bănică a primit unul dintre cele mai frumoase cadouri de Crăciun. A fost admisă la o prestigioasă universitate din America, iar anul viitor își va îndeplini cel mai frumos vis. Cât cost, de fapt, cursurile la care fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. va studia?

Chiar înainte de sărbătorile de iarnă, Violeta Bănică se pregătește pentru o schimbare majoră în viața ei. Pe data de 12 decembrie, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr. a fost înștiințată că a fost admisă la o prestigioasă universitate din Statele Unite ale Americii. Cu această ocazie, tânăra își va vedea visul devenit realitate, vis pe care l-a avut încă de la o vârstă fragedă.

Violeta Bănică va studia la o universitate din SUA

Andreea Marin are un motiv în plus să se mândrească de fiica ei. Violeta Bănică a primit vestea că a fost admisă la o facultate de prestigiu din SUA. Oficial, începând din toamna anului 2025, adolescenta va studia la College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ superior de peste Ocean. Andreea Marin a dat din casă! Ce își dorește vedeta la 50 de ani: „Poate că sună banal”

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei e spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar sistemul acela o atrage”, povestea Andreea Marin cu ceva vreme în urmă.

Vestea admiterii la universitatea din SUA a fost primită pe data de 12 decembrie și a fost împărtășită de Andreea Marina pe pagina sa personală de Instagram: „Noaptea trecută, o mare bucurie mi-a umplut sufletul. Ana Violeta Bănică, copil drag, muncitor și cu inima bună, mulțumesc pentru pasiunea, efortul și dăruirea ta”, a scris Andreea Marin, pe Instagram.

Cât costă studiile la universitatea Cornell din SUA

Taxele de școlarizare pentru cei care studiază la Cornell University nu sunt deloc mici. Spre exemplu, un student străin trebuie să scoată din buzunar între 65.000 și 72.000 de dolari pe an, în funcție de programul de studiu. Pe lângă această taxă, cazarea în campus și mesele se achită separat – aproximativ 16.000 – 18.000 de dolari pe an. Reacția neașteptată a Andreei Marin când și-a văzut fiica în tandrețuri cu iubitul. Fanii au rămas mască!

Studenții străini trebuie să achite și alte cheltuieli, precum asigurarea medicală obligatorie – care poate să ajungă să coste și 13.000 de dolari/an, plus cărți sau alte materiale de studiu – care costă între 1.000 – 1.500 de dolari pe an. Pe lângă aceste cheltuieli se adaugă și cheltuielile personale, transportul și cele necesare traiului de zi cu zi.

Făcând un scurt calcul, un student străin plătește – pentru un singur an – în jur de 87.000 – 100.000 de dolari. Prin urmare, pentru cei patru ani de studiu, adică 8 semestre, Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr. au de scos din buzunar aproape 400.000 de euro.