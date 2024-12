Ce ritual are Andreea Marin pentru succes. Ce face vedeta în fiecare zi

Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite figuri din televiziunea românească, a dezvăluit care sunt ritualurile care o ajută să își înceapă ziua cu energie și pozitivitate. Invitată în cadrul podcast-ului lui Damian Drăghici, vedeta a vorbit despre tabieturile sale matinale, dar și despre filosofia sa de viață care pune accent pe ordine, disciplină și echilibru.

Andreea Marin se află de multă vreme în lumina reflectoarele și are numeroși fani care o admiră. Aceasta este un exemplu pentru mulți, iar recent a dezvăluit care sunt ritualurile pe care le are și cum o ajută acestea să atingă succesul. Potrivit spuselor sale, dimineața se setează succesul zilei, așa că vedeta are câteva trucuri care o ajută să își înceapă ziua cu dreptul. Ce face în fiecare dimineață?

(CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN A DAT DIN CASĂ! CE ÎȘI DOREȘTE VEDETA LA 50 DE ANI: „POATE CĂ SUNĂ BANAL”)

Ce ritual are Andreea Marin pentru succes

Invitată în cadrul unui podcast, Andreea Marin a dezvăluit cum arată o zi din viața ei și care sunt micile obiceiuri pe care le are pentru a se asigură că totul decurge bine. Mai exact, primul lucru pe care vedeta îl face dimineața poate părea banal pentru unii, dar pentru ea are o semnificație profundă.

Imediat cu s-a trezit, Andreea Marin își face patul. Această practică este pentru ea mai mult decât o simplă rutină și reprezintă o metodă de a-și organiza mintea și de a se pregăti pentru ziua care urmează. De asemenea, vedeta are grijă și să lase casa ordonată și fiecare lucru să fie la locul lui, căci este o perfecționistă și nu se poate desfășura în haos.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul.și nu arată impecabil. Sigur, m-am regăsit în filmele alea, în care apare personaju care așează prosoapele la baie, perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună. Insă, da, asta sunt. Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina. Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui, și dacă este curățenie în jurul meu. O curățenie sufletească, și în alte moduri posibile. Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a spus Andreea Marin.

Pe lângă ritualurile matinale, Andreea Marin integrează și mișcarea în rutina sa zilnică. Deși are un program încărcat, vedeta încercă pe cât posibil să nu sară peste alergarea de dimineață, care îi dă energie pentru toată ziua.

„Uneori alerg dimineața, alterori nu am timp, pentru că trebuie să încep ceva dimineața, și încerc să fac asta mai târziu, după-amiază. Uneori nu reușesc, și încerc să mă iubesc și pentru nereușitele mele. Este un lucru pe care cu greu l-am învățat. Până la urmă trebuie să ajungi să te înțelegi și pe tine”, a mai spus Andreea Marin.

(VEZI ȘI: EA ESTE RENATA, MAMA VITREGĂ A ANDREEI MARIN. A CRESCUT-O CA PE COPILUL EI)

Foto: Instagram