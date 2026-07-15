Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM. La ce oră se joacă și unde poate fi văzut online

Anglia și Argentina se întâlnesc în această seară, de la ora 22:00, în semifinalele Campionatului Mondial, duel programat pe Mercedes‑Benz Stadium din Atlanta.

Câștigătoarea va merge în finala de pe 19 iulie, la New York, unde o așteaptă Spania, echipă care a trecut de Franța cu 2-0.

Anglia-Argentina, a doua semifinală de la CM

Confruntarea dintre Anglia și Argentina vine după un parcurs intens pentru ambele selecționate. Englezii au început turneul cu un 4-2 spectaculos împotriva Croației, au remizat 0-0 cu Ghana, apoi au câștigat grupa după un 2-0 cu Panama.

În fazele eliminatorii, trupa lui Thomas Tuchel a revenit de la 0-1 cu RD Congo pentru un 2-1 dramatic, a rezistat în inferioritate numerică pe „Estadio Azteca” în victoria cu 3-2 contra Mexicului și a întors din nou rezultatul în sferturi, 2-1 cu Norvegia, grație unei noi duble semnate de Jude Bellingham.

Argentina vine cu Lionel Messi în prim‑plan, liderul unui turneu în care sud‑americanii au bifat trei victorii în grupă: 3-0 cu Algeria, 2-0 cu Austria și 3-1 cu Iordania. Apoi au urmat meciuri tensionate, toate câștigate la limită: 3-2 cu Capul Verde după prelungiri, 3-2 cu Egipt și 2-1 cu Elveția, tot după prelungiri. Pentru a treia oară în ultimele patru ediții, Argentina ajunge cel puțin în semifinale.

La ce oră se joacă și unde poate fi văzut online

Partida va fi transmisă în direct pe Antena 1 și pe platforma AntenaPLAY.

Thomas Tuchel a subliniat importanța momentului pentru ambele naționale:

„Cred că jucătorii sunt foarte conștienți de ambele țări, de ceea ce înseamnă semifinală pentru ele. Dacă un meci oferă atât de multe momente emblematice, cred că nu poți spune pur și simplu că este doar un alt meci de fotbal. Ei sunt alimentați de istorie, aceasta înseamnă mult pentru ei. Deci, practic, asta este ceea ce așteptăm și cu ce ne confruntăm. Dar avem curajul, mentalitatea necesară pentru a ne confrunta. Și suntem pregătiți pentru asta.”

Lionel Scaloni a transmis că Argentina nu trebuie subestimată:

„Echipa nu joacă atât de prost pe cât se spune. Trebuie să fi făcut ceva bine ca să ajungem în această etapă. Le sunt recunoscător jucătorilor. Ne-au condus către trei titluri și acum către o altă semifinală. Suntem la doar un pas distanță și vom da totul pentru a ajunge acolo. Realitatea este că acesta este doar un meci de fotbal. Nu pot să încurc lucrurile, mai ales din respect pentru ce s-a întâmplat acum atâția ani. A fost o perioadă foarte tristă din istoria noastră și nu prea putem face nimic în privința asta, aceasta este realitatea.”

Pentru duelul de la Atlanta, Anglia ar putea începe cu Pickford – James, Konsa, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Saka, Bellingham, Gordon – Kane, în timp ce Argentina mizează pe E. Martinez – Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico – De Paul, Mac Allister, Paredes, Fernandez – Messi, Alvarez. Arbitrul întâlnirii va fi Ismail Elfath din Statele Unite ale Americii.

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