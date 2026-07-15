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Predicția astrologilor chinezi înaintea finalei CM 2026. Semnul rar care indică învingătoarea

De: David Ioan 15/07/2026 | 12:44
Predicția astrologilor chinezi înaintea finalei CM 2026. Semnul rar care indică învingătoarea
Predicția astrologilor chinezi înaintea finalei CM 2026. Semnul rar care indică învingătoarea
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Mai există un singur loc liber în finala Cupei Mondiale din 2026. Spania și-a asigurat deja prezența în ultimul act, iar Anglia și Argentina se duelează în această seară pentru dreptul de a juca pe 19 iulie.

Fanii Angliei sunt îndemnați să fie optimiști, deoarece astrologi chinezi susțin că „Cei Trei Lei” ar putea fi favoriți la câștigarea trofeului. Conform acestor interpretări, naționala pregătită de Thomas Tuchel ar beneficia de un semn astrologic rar, care apare o dată la 60 de ani și care ar indica un parcurs norocos.

Predicția astrologilor chinezi înaintea finalei CM 2026

Anglia va disputa în această seară semifinala cu campioana mondială en titre, Argentina, într-un meci decisiv pentru calificarea în finală. Astrologii chinezi, consideră că zodiacul chinezesc ar putea fi un indiciu că Harry Kane și colegii săi au șanse reale să ridice trofeul Jules Rimet duminică seara.

Singurul titlu mondial al Angliei a fost cucerit în 1966, un an marcat de semnul Calului de Foc. Mai mulți astrologi susțin că 2026 ar putea fi un an la fel de special pentru naționala Albionului, deoarece coincide cu revenirea aceluiași semn zodiacal. Ciclul complet al zodiacului chinezesc se repetă o dată la 60 de ani, iar reapariția Calului de Foc se suprapune cu actuala ediție a Cupei Mondiale, fapt interpretat de pasionații de astrologie ca un semn favorabil.

Coincidența a fost popularizată de Chloe Smith, o clarvăzătoare britanică urmărită de peste 300.000 de persoane pe Instagram, care abordează teme precum astrologia, spiritualitatea și numerologia.

„Zodiacul chinezesc se desfășoară pe un ciclu de 60 de ani care combină 12 semne animale cu 5 elemente. 1966: Anul în care Anglia a câștigat prima și singura sa Cupă Mondială a fost un an al Calului de Foc. 2026: Exact 60 de ani mai târziu, Calul de Foc își face o revenire rară. Datorită acestei aliniere de 60 de ani, Cupa Mondială din 2026 cade exact pe același semn zodiacal ca în 1966”, a explicat aceasta.

Semnul rar care indică învingătoarea

Argentina ar putea avea motive de îngrijorare, având în vedere că a solicitat să joace împotriva Angliei în echipamentul de deplasare, considerat „norocos”. Anglia va evolua din nou în alb, la fel ca în partida cu Norvegia, în timp ce sud-americanii vor purta tricoul negru și albastru.

Echipamentul de deplasare al Argentinei este asociat cu două victorii istorice împotriva Angliei, la Mondialele din 1986 și 1998. În 1986, Diego Maradona a înscris celebrul gol „Mâna lui Dumnezeu”, dar și unul dintre cele mai spectaculoase goluri din istoria competiției. În 1998, David Beckham a fost eliminat după un cartonaș roșu devenit celebru, iar Argentina a evoluat din nou în echipamentul bleumarin.

Un alt element pozitiv pentru Anglia este revenirea mijlocașului Declan Rice. Fotbalistul lui Arsenal a fost schimbat la pauza meciului câștigat cu 2-1 în fața Norvegiei, după ce s-a simțit rău din cauza unei viroze. Deși nu este complet refăcut, Rice le-a transmis medicilor că va fi apt pentru confruntarea de la Atlanta.

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