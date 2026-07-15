Se lasă cu nuntă în familia lui Cătălin Crișan! Cum a cucerit-o celebrul actor de la Antena 1 pe fiica artistului: “Am planul făcut”

La Beach, Please!, printre muzică și distracție, Darisian Luncanu nu a făcut doar magie pentru festivalieri, ci și dezvăluiri desprea cea mai importantă etapă din viața lui. Magicianul a povestit, în exclusivitate pentru CANCAN, despre planurile de căsătorie cu Daria Crișan, dar a spulberat și un mit: nu și-a cucerit iubita prin magie. Din contră, spune că magia și iubirea nu fac casă bună.

Relația dintre Darisian și Daria Crișan durează de aproape 6 ani. Cei doi s-au cunoscut în facultate, iar de-a lungul timpului au vorbit deschis despre legătura specială pe care o au. Darisian a mărturisit în repetate rânduri că Daria este îngerul lui păzitor și omul care l-a ajutat să evolueze. Despre celebrii părinți ai Dariei, Cătălin Crișan și Lucia Bubulac, actorul a mărturisit că a fost primit cu brațele deschise, iar relația cu ei este una foarte apropiată. Ba chiar a glumit spunând că, atunci când a cunoscut-o pe mama Dariei, a înțeles de unde vine frumusețea iubitei lui. Despre Cătălin Crișan a avut numai cuvinte de laudă, descriindu-l drept un om extrem de cald, spontan și cu un simț al umorului aparte, mărturisind că se simte norocos să facă parte din familia lor.

„Când vine vorba de iubire și de dragoste, eu sunt cel mai nemagician”

De-a lungul anilor, Daria Crișan a preferat să își țină viața personală departe de scandaluri. Aceasta a ales să-și construiască propriul drum în actorie și muzică, fară să se bazeze pe numele celubru al tatălui său, Cătălin Crișan. Alături de fratele ei, Raris Crișan, are proiecte muzicale care fac furori pe rețelele de socializare.

CANCAN: Așa ai cucerit-o și pe iubita ta, cu magie?

Darisian Luncanu: Nu neapărat. Când vine vorba de iubire și de dragoste, eu sunt cel mai nemagician și cel mai fraier om posibil. Nu așa am cucerit-o. Am cucerit-o pentru că ne-am înțeles bine, a fost chimie, a fost o conexiune și suntem împreună de aproape șase ani.

CANCAN: Când are loc nunta?

Darisian Luncanu: Ne căsătorim. Nu pot să spun când, dar, cum am mai zis, dacă tot este magie la mijloc, vreau să fie cea mai spectaculoasă cerere în căsătorie posibilă. Am planul făcut, dar mai durează. În sensul bun, adică.

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CANCAN: Ce face Daria?

Darisian Luncanu: Este în studio cu fratele ei și lucrează la o piesă nouă, care o să fie mișto.

CANCAN: Poate faci și tu o piesă cu ea?

Darisian Luncanu: Vreau. Am compus piese pentru ea. O să fac și o piesă cu ea, dar mult mai încolo. Dacă aș putea cânta cum cântă ea… pentru că ea este ultra-mega talentată.

CANCAN: A crescut și într-o familie de muzicieni!

Darisian Luncanu: Așa este.

CANCAN: Dar până atunci face ea actorie cu tine.

Darisian Luncanu: Da, da. Așa este.

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