Adolescenții din Marea Britanie ar putea avea restricții pe rețelele de socializare după miezul nopții

Guvernul Marii Britanii vine cu noi măsuri importante pentru tineri. Aceștia au anunțat că vor să introducă restricții pentru adolescenții de 16 și 17 ani pentru a nu mai avea acces după miezul nopții la rețelele de socializare.

Aplicațiile precum Instagram, TikTok și YouTube sunt considerate periculoase pentru adolescenți. Din acest motiv, autoritățile din Marea Britanie vor să introducă noi reguli cu privire la accesul tinerilor pe astfel de rețele de socializare. De curând, Guvernul a anunțat că intre miezul nopții și ora 06:00 accesul ar putea fi restricționat. Scopul principal este ca tinerii să se concentreze pe studii, însă mulți critici spun că restricția este ușor de dezactivat, așadar nu ar fi eficientă.

Adolescenții din Marea Britanie ar putea avea restricții pe rețelele de socializare

Aplicațiile ar urma să fie indisponibile între miezul nopții și ora 06:00 în Marea Britanie pentru adolescenți. Totuși, restricția nu este obligatorie, mai ales că tinerii pot să o elimine oricând din setări. De asemenea, Guvernul are de gând să dezactiveze automat și redarea automată a clipurilor și derularea infinită a conținutului și asta pentru că sunt considerate periculoase pentru creierul uman și dau dependență, potrivit BBC.

Oficialii britanici spun că o astfel de măsură ar fi benefică pentru îmbunătățirea calității somnului, concentrarea pe studii, dar și relația cu cei din jur, în special cu familia. Ministrul Tehnologiei, Liz Kendall, a declarat că restricția i-ar ajuta pe tineri să se odihnească suficient și să se dezvolte într-un mediu mai sigur. Măsura ar putea intra în vigoare până la finalul anului 2026.

Vrem ca tinerii să se bucure de beneficiile tehnologiei, având în același timp instrumentele necesare pentru a se dezvolta într-un mediu online sigur, a spus Liz Kendall.

Numeroase critici privind noua măsură

Inițiativa a fost criticată de mai mulți oameni. Activiștii și specialiștii spun că restricția nu va avea niciun efect asupra copilului, cu atât mai mult că o pot dezactiva oricând. Laura Trott, reprezentantă a Partidului Conservator este de părere că planul produce multă confuzie în rândul tinerilor și părinților.

Ori cred că tinerii de 16 și 17 ani ar trebui să fie pe rețelele sociale, ori nu. Restricțiile pe care le pot dezactiva nu vor rezolva nimic, a declarat Laura Trott.

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