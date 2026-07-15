Carmen Brumă a încheiat o etapă importantă din viața ei. Mesajul impresionant pe care l-a publicat în mediul online

Carmen Brumă trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei profesională. A absolvit un program de master la vârsta de 49 de ani și este mai mândră ca niciodată de ea. Partenera lui Mircea Badea a împărtășit totul cu fanii ei prin intermediul unui mesaj emoționant publicat în mediul online.

Carmen Brumă se poate declara o femeie împlinită. La vârsta de 49 de ani, vedeta demonstrează că totul este posibil. De curând, aceasta a dat vestea pe rețelele de socializare că a absolvit facultatea. Ea a urmat Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și este un pas important în cariera sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Carmen Brumă a încheiat o etapă importantă din viața ei

Vedeta a marcat ziua în care a absolvit cu imagini inedite de la ceremonie, dar și cu un mesaj emoționant. Partenera lui Mircea Badea a povestit pe pagina sa de Instagram despre importanța educației, dar și despre bucuria pe care o simți la finalul anilor de studiu.

La 49 de ani, după 2 ani de școală, 26 de examene și bursă de merit, am absolvit Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Am câștigat o diplomă, dar mai ales structură, înțelegerea fundamentelor și încrederea că acesta este drumul meu, a scris Carmen Brumă în mediul online.

În continuarea mesajului, Carmen Brumă a afirmat că educația este cea mai potrivită investiție pe care o poate face un om. Mai mult decât atât, i-a încurajat pe fanii ei să nu renunțe niciodată la visurile lor.

Cred cu tărie că investiția cea mai sigură e în tine. În mintea ta, în competențele tale, în curajul de a crește. Iar ceea ce devii prin învățare nu îți poate lua nimeni! Nicio inteligență artificială nu poate înlocui experiența, discernământul și felul tău unic de a transforma cunoașterea în valoare. Nu e prea târziu. E exact momentul potrivit!, a mai adăugat ea.

Ce spune Carmen Brumă despre slăbit

Specialista în nutriție, Carmen Brumă, a vorbit în repetate rânduri despre cum pot femeile după 40 de ani să se mențină în formă. Aceasta a studiat îndeaproape și susține că sportul nu este singurul factor care contribuie la slăbire. Ea spune că alimentația echilibrată împreună cu sportul fac minuni.

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