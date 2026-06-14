Câte calorii, fibre și zaharuri au 100 gr de cireșe, potrivit lui Carmen Brumă: „Aportul de zaharuri nu mai este chiar neglijabil”

Specialista în nutriție a vorbit despre fructele de sezon iubite de români. Carmen Brumă le-a făcut urmăritorilor săi o demonstrație direct pe cântar. Aceasta le-a arătat câte calorii au 100 gr de cireșe, dar și câte grame de zaharuri se află în această cantitate.

Câte calorii, fibre și zaharuri au 100 gr de cireșe

Carmen Brumă, în vârstă de 49 de ani, a abordat fructele de sezon pe care românii le iubesc. Aceasta a vorbit despre conținutul de calorii pe care le conțin cireșele, precum și despre aportul de fibre și cantitatea de zahăruri. Cu ajutorul unui cântar, aceasta a măsurat în boluri patru cantități: 100 de gr, 500 de gr, 1 kg și 1,5 kg.

„Hai să cântărim și să facem rapid niște calcule: 100 de grame au 63 de calorii, 2,1 grame de fibre și 13,5 grame de zaharuri.

La 500 de grame, o porție frumușică, urci la 315 calorii, 10,5 grame de fibre, nu-i rău deloc, și 67,5 grame de zaharuri.

La 1 kg ajungi la 630 de calorii, 21 grame de fibre și 135 de grame de zaharuri.

Iar dacă te lași dus de val și mănânci 1,5 kg, ai 945 de calorii, 31,5 grame de fibre, impresionant, și aproape 200 de grame de zaharuri, foarte mult”, susține Carmen Brumă pe Facebook.

Carmen Brumă, despre zaharurile din fructe

În continuare, Carmen Brumă ne învață cum să recunoaștem alimentele care sunt considerate a avea un conținut scăzut de zaharuri. În această categorie intră fructele care au sub 5 gr de zaharuri la fiecare 100 de grame.

Din păcate, cireșele nu se regăsesc în această categorie, dar, cum sunt fructe de sezon și este bine să le consumăm doar în lunile în care se coc, putem să le consumăm moderat. Dacă le iubești și faci exces, alegând să consumi 1 sau 1,5 kg pe zi, este indicat să reduci caloriile meselor pe care le consumi în aceeași zi.

„Acum despre zaharuri. Un aliment e considerat cu un conținut scăzut de zaharuri dacă are sub 5 grame la 100 grame, conform regulamentului Comisiei Europe CE nr. 1924/2006. Cireșele au 13,5 grame la suta de grame, deci nu intră în această categorie chiar dacă sunt naturale, delicioase și au și fibre. Zaharurile tot contează, dar ne bucurăm de cireșele astea pietroase maximum două luni pe an. Mănâncă-le, dacă îți plac, și redu cantitățile meselor de peste zi”, a mai adăugat Carmen Brumă.

Sfat pentru iubitorii de cireșe

Specialista în nutriție le-a dat un sfat iubitorilor de cireșe, care preferă de profite la maximum de aceste fructe delicioase de vară. Carmen Brumă îi sfătuiește pe români să se bucure de aceste delicii, dar să nu ignore aportul de calorii sau de zaharuri.

„Dacă îți plac cireșele… mănâncă-le! Dar ține cont că, atunci când ajungi la 1 kg sau mai mult, aportul de calorii și zaharuri nu mai este chiar neglijabil. Zahărul din fructe nu este echivalent cu zahărul adăugat din produsele ultraprocesate, dar cantitatea tot contează. Din fericire, cireșele pietroase sunt un răsfăț de doar câteva săptămâni pe an. Bucură-te de ele fără vinovăție, dar și fără să ignori cifrele”, este concluzia lui Carmen Brumă.

CITEȘTE ȘI:

Carmen Brumă răspunde celei mai controversate întrebări ale verii. Nutriționista avertizează: „Nu slăbești”

Carmen Brumă, sfaturi pentru un prânz sănătos la birou: „Sfânta caserolă luată de acasă este cea mai bună”