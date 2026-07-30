YouTuberul thailandez Hlun Solo, cunoscut pentru videoclipurile sale de călătorie urmărite de aproape un milion de abonați, a fost găsit mort într-o cameră de hotel din capitala Georgiei, după ce familia îl dăduse dispărut cu mai bine de două săptămâni în urmă.

YouTuberul thailandez Hlun Solo a murit

Potrivit Bangkok Post, creatorul de conținut, al cărui nume real era Bowornthat Pengsuk, a fost găsit fără viață într-un hotel din Tbilisi, după ce rudele nu mai reușiseră să ia legătura cu el din 13 iulie.

Hlun Solo plecase singur în Georgia pentru a filma noi materiale de călătorie. După ce nu a mai răspuns la telefon și nici pe rețelele de socializare, familia sa a lansat un apel public și a cerut ajutorul autorităților thailandeze și al comunității din Georgia pentru a-l găsi.

Ministerul Afacerilor Externe din Thailanda a colaborat cu autoritățile georgiene pe durata căutărilor.

Poliția a deschis o anchetă

Potrivit autorităților georgiene, moartea tânărului este investigată în baza articolului 115 din Codul Penal, care este aplicat în mod obișnuit atunci când o persoană este găsită moartă în circumstanțe neclare. Până în prezent, cauza decesului nu a fost făcută publică.

Hlun Solo avea 27 de ani și devenise unul dintre cei mai populari creatori de conținut de călătorie din Thailanda. Canalul său de YouTube, urmărit de aproximativ 936.000 de abonați, era dedicat aventurilor pe care le trăia singur în diferite colțuri ale lumii, de la Japonia și Mongolia până la India și Africa.

Cu doar câteva zile înainte de dispariție, YouTuberul publicase imagini din Georgia și le povestise urmăritorilor despre experiențele trăite în această țară. Moartea sa a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare, unde mii de fani și alți creatori de conținut i-au adus un ultim omagiu și au transmis mesaje de condoleanțe familiei sale.

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