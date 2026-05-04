Carmen Brumă, sfaturi pentru un prânz sănătos la birou: „Sfânta caserolă luată de acasă este cea mai bună”

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 05:40
Pentru cei care țin dietă sau vor să aibă o alimentație corectă și echilibrată, specialiștii în nutriție vin cu sfaturi extrem de utile. Carmen Brumă este de părere că mâncarea gătită acasă și luată la birou, în caserolă, rămâne „sfântă”. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Pentru a evita excesele alimentare pe parcursul zilei, nutriționiștii susțin că trebuie să avem mese echilibrate. Un alt lucru extrem de important este să evităm să ne uităm pe telefonul mobil în timp ce mâncăm.

Potrivit expertei în nutriție, cel mai sănătos prânz pe care îl poți lua la birou este cel gătit acasă și luat la pachet, în caserolă. Doar așa te poți asigura că ai o masă echilibrată, delicioasă și cu ingrediente proaspete.

Carmen Brumă susține că așa îți poți controla și caloriile, dar și poți alege corect nutrienții de care ai nevoie. Mesele la birou trebuie savurate pe îndelete, nu luate în grabă.

„Sfânta caserolă luată de acasă este cea mai bună. Dacă vrei să-ţi controlezi cu mai mare acurateţe caloriile sau dacă mănânci la cantină/restaurant, alege o sursă de proteină plus fibre pe care le găseşti în legume, leguminoase, nuci, seminţe, cereale integrale”, a mărturisit Carmen Brumă pentru click.ro.

Ce spune Carmen Barcan despre masa de prânz

Terapeuta vedetelor a abordat și ea subiectul meselor de prânz luate la birou. Carmen Barcan susține că românii sunt înconjurați de tentații când sunt în colectiv. Mulți preferă să ia micul dejun la birou sub forma unor gustări rapide – covrigei, biscuiţi, ciocolată.

Pentru a combate foamea, specialista sugerează să consumăm legume și fructe zilnic, chiar la birou, pe post de gustări sănătoase. Aceasta susține că nu trebuie să așteptăm niciodată să ni se facă foame rău, deoarece am putea mânca mai mult decât are corpul nevoie. Un alt lucru esențial care ține foamea sub control este hidratarea.

„Biroul este locul unde tentaţiile sunt la tot pasul: covrigei, biscuiţi, ciocolată… ne ademenesc mereu. O strategie de atac: Farfuria de birou cu legume – tăiate fâşii – ardei, castraveţi, morcovi, fructe: măr, pară, banană, dar şi nuci, caju şi iaurt – sursa de proteină.

Ne organizăm de cu seara şi dimineaţa suntem pregătiţi pentru a nu rata o zi reuşită. Luăm cu noi şi lipii pentru a pregăti rapid un sandviş cu legume şi carne sau cu sardine, ou fiert, humus ori brânză. Nu lăsa foamea să ajungă la cote maxime. Hidratarea este cheia şi nu mânca în faţa calculatorului”, a mărturisit Carmen Barcan pentru sursa citată.

