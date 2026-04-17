Carmen Brumă e soția perfectă. Cum îl răsfață pe Mircea Badea: „Mai fac câte un compromis”

Carmen Brumă și Mircea Badea formează un cuplu solid, dar discret cu viața lor personală. Cu toate că amândoi sunt cunoscuți de toată țara, cei doi aleg să își trăiască viața cât mai departe de ochii curioșilor. Se completează reciproc, au același stil de viață, iar sportul și alimentația echilibrată fac parte din viața lor. Însă, ceea ce multă lume nu știe este că prezentatorul de la Antena 1 are restricții medicale, iar partenera lui de viață se ocupă în mod special de alimentația sa. Cunocută ca expert în nutriție și fitness, Carmen Brumă are o experiență vastă în domeniu, astfel că se ocupă personal de meniurile partenerului ei. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea și ne-a dezvăluit totul.

Carmen Brumă este expert în nutriție și fitness și urmează și un program de master în acest domeniu, ceea ce îi permite să abordeze mesele din familie într-o maniera sănătoasă și hrănitoare. Vedeta ne-a dezvăluit că Mircea Badea are o dietă cu anumite rigori, având intoleranță la gluten. Așadar, inclusiv mesele sale sunt gândite în cel mai mic detaliu și inclusiv meniurile de sărbătoare sunt preparate pentru a satisface toate nevoile familiei.

Carmen Brumă a dezvăluit că Mircea Badea are o dietă restrictivă, motiv pentru care ea este nevoită să gătească dublu sau să găsească o variantă de compromis.

„Mircea mănâncă fără gluten, are o alimentație fără gluten și atunci are aceste rigori. Tot ce mănâncă este fără gluten. Uneori fac același preparat de două tipuri, dar recunosc că nu îi gătesc totul separat, pot să fac un compromis și să gătesc în așa fel încât să mănânce toată lumea”, a spus Carmen Brumă.

Vedeta a vorbit și despre alegerile inspirate pe care le-a avut pe masa de Paște și a explicat că nu se abține de la anumite preparate, mai ales că se dovedesc a fi o alegere potrivită pentru siluetă dacă sunt consumate corect.

„Eu mănânc drob. Drobul este un preparat extrem de sănătos, cu multe proteine, care îți dă sațietate, pe care dacă îl asociezi cu o salată de verdeturi din astea de primăvară, ai o masă complexă și completă”, a mai spus Carmen Bruma pentru CANCAN.RO.

Așadar, echilibrul este cheia în absolut orice, iar micile plăceri merită să fie făcute atâta vreme cât sunt cu măsură.

„Asta cu sănătos e relativă. Sănătos poate fi ceva aparent nesănătos pe care îl mănânci într-o cantitate mică. Și cred că da, sănătos înseamnă și să respecti regulile în 80% din cazuri și în 20% să-ți dai voie să-ți faci plăceri care nu se încadrează neapărat în rigorile ultra sănătosului”, a mai declarat ea.

