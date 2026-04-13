Carmen Brumă ne învață cum să ne recăpătăm silueta. Greșeala pe care mulți o fac după excesele culinare de Paște

De: Denisa Iordache 13/04/2026 | 15:08
Mesele de Paște sunt despre bucurie, familie și, inevitabil, despre multă mâncare bună. Dar după festin, vine și momentul în care organismul cere echilibru. Cum revenim la normal fără stres și fără diete extreme? CANCAN.RO a aflat de la Carmen Brumă câteva sfaturi prețioase care chiar fac diferența. Toate detaliile, în articol.

Carmen Brumă este cunoscută pentru experiența ei în nutriție și fitness, iar românii îi ascultă atent sfaturile. Vedeta a promovat întotdeauna un stil de viață sănătos și este foarte implicată în nevoile clienților. Pentru CANCAN.RO, Carmen Brumă le-a oferit românilor câteva sfaturi importante care trebuie aplicate după masa grea de Paște și zilele în care am făcut excese.

Cum ne revenim după masa de Paște – Sfaturi prețioase de la Carmen Brumă

CANCAN.RO: Ce se întâmplă în organism după câteva zile de mese bogate în grăsimi și alcool? 

Carmen Brumă: După câteva zile de exces, organismul intră să zicem într-o stare de „suprasolicitare metabolică”. Digestia poate fi mai lentă, glicemia și lipidele din sânge pot crește temporar, iar ficatul ” munceste” mai mult din cauza metabolizării alcoolului. Pot apărea inflamație ușoară și, cu siguranță retenție de apă mai ales dacă am consumat și multe dulciuri. Important de spus: la o persoană sănătoasă, aceste efecte sunt de regulă reversibile dacă revenim după sărbători la un stil alimentar echilibrat. 

CANCAN.RO: Care sunt semnele că am exagerat și corpul are nevoie de o pauză reală? 

Carmen Brumă: Balonare, senzație de greutate după masă, oboseală, somn de proasta calitate, sete accentuată, uneori arsuri gastrice . Sunt semnale că organismul are nevoie de revenire la ritm normal, nu de măsuri extreme.

CANCAN.RO: Cât de “periculoasă” este combinația clasică de drob, friptură, ouă și alcool? 

Carmen Brumă: Pentru o persoană sănătoasă, consumată ocazional, nu este „periculoasă” în sine, iar elementul problematic din aceasta combinatie este alcoolul. Problema apare când vorbim de cantitate  și frecvență mari. Este o combinație bogată în grăsimi și proteine pe care corpul o poate gestiona dar  alcoolul poate îngreuna digestia accentua disconfortul. Riscurile reale apar la exces repetat sau în prezența unor afecțiuni (digestive, metabolice, hepatice). 

CANCAN.RO: Ce ar trebui să mâncăm în primele 2–3 zile după Paște pentru a ne simți mai ușori? 

Carmen Brumă: Ideal este să revenim la mese simple și echilibrate, nu e nevoie de niciun ” detox”. Programele mele de slabire de pe site-ul meu oferă exemple concrete de ce înseamnă masa corectă, echilibrată: legume (crude sau gătite ușor), proteine ușoare (pește, ouă, iaurt, carne slabă), fructe de sezon.

CANCAN.RO: Căt de importantă e hidratarea după excese și câtă apă ar trebui să bem realist? 

Carmen Brumă: Hidratarea este esențială, mai ales după consum de alcool și sare. Nu există o cantitate fixă universală, dar pentru majoritatea adulților, 35-40 ml/kg corp de greutate ideala, de apă pe zi este un reper realist, ajustat în funcție de nevoi. Apa ajută digestia, controlul poftelor, echilibrul electrolitic și starea generală.

CANCAN.RO: Mișcarea ușoară ajută? 

Carmen Brumă: Da, mișcarea ajută. Antrenamente ușoare acasă, plimbările, activitatea ușoară ajută digestia, reduc senzația de balonare și susțin metabolismul. Nu este momentul pentru antrenamente intense, ci pentru reluarea treptată a mișcării. 

CANCAN.RO: E ok să ținem o dietă restrictivă imediat după Paște sau riscăm să facem mai mult rău? 

Carmen Brumă: Dieta restrictivă , înfometarea  nu este o soluție eficientă pe termen lung. După excese, restricțiile severe pot crea un cerc vicios care pe termen lung este mai dăunător. Organismul are nevoie de echilibru și consistență, nu de compensări extreme. 

CANCAN.RO: În cât timp își revine organismul după câteva zile de mâncat excesiv? 

Carmen Brumă: În general, în 2–6 zile de alimentație echilibrată și hidratare adecvată, majoritatea oamenilor revin la normal. Depinde si de cate zile de excese ai avut.

CANCAN.RO: Care este regula de aur pe care o recomandați după sărbători pentru a reveni la echilibru fără stres? 

Carmen Brumă: Echilibrul se construiește în timp, nu prin măsuri drastice după excese.  De Paște nu trebuie să alegi între „bun” și „interzis”. Ouăle, mielul, drobul sau pasca nu sunt problema în sine pentru că sănătatea nu se decide într-o zi.  Poți să mănânci exact ce îți place de sărbători, pentru ca excepțiile fac parte dintr-un stil de viață echilibrat și sănătos! Contează ce faci în 80% din timp, adică obiceiurile fac diferența. Restul de 20% nu schimbă imaginea de ansamblu. 

