Greșelile pe care le facem atunci când ținem dietă. Carmen Brumă, sfaturi pentru o siluetă fit

De: Andreea Stăncescu 09/03/2026 | 00:00
Carmen Brumă ne învață cum să slăbim eficient

Pentru persoanele care își doresc să ajungă la o siluetă mai tonifiată până la vară, adoptarea unor obiceiuri alimentare corecte poate face o diferență majoră. În locul dietelor drastice sau al soluțiilor rapide, Carmen Brumă a explicat ce ar trebui făcut pentru a avea o siluetă fit.

Pentru cei care își doresc să slăbească și să își mențină rezultatele, Carmen Brumă explică faptul că problema nu ține, de cele mai multe ori, de voință, ci de modul în care este abordat procesul de slăbire. Multe persoane cred că trebuie să renunțe brusc la alimentele preferate și să reducă drastic cantitatea de mâncare pentru a vedea rezultate rapide.

În realitate, aceste restricții pot avea efecte negative, deoarece organismul reacționează la lipsa de hrană prin încetinirea metabolismului și prin apariția unor pofte alimentare mai puternice.

Potrivit nutriționistei, rezultatele durabile apar atunci când alimentația este echilibrată și bazată pe obiceiuri sănătoase. Proteinele, legumele și fibrele ar trebui incluse constant în meniu, alături de o hidratare corectă și un program de odihnă adecvat, fără restricții alimentare majore.

„Cele mai frecvente greșeli în slăbit nu au legătură cu voința, ci cu strategia. Oamenii nu greșesc pentru că „nu pot’, ci pentru că pornesc pe un drum greșit, cu credințe greșite. Cele mai multe persoane taie brusc tot ce le place, mănâncă prea puțin și se așteaptă la minuni. Dar corpul nu funcționează pe panică: dacă îl duci în foame, încetinește metabolismul și îți crește pofta de dulce. Slăbitul nu începe cu „ce scot’, ci cu ce adaug: proteine, legume, fibre, apă, somn. Cea mai comună greșeală e „mirajul soluțiilor minune’: diete de 7 zile, ceaiuri, pastile, detox… Nimic din toate acestea nu construiește un obicei. Slăbitul ține de consistență, nu de magie. Când schimbi stilul de viață pe termen scurt, rezultatele sunt tot pe termen scurt. De asta în toate programele mele de slăbit eu am reguli alimentare care te ajută să te menții pe termen lung”, a declarat Carmen Brumă.

Sursă Foto: Facebook

Ce obiceiuri ajută la slăbit

În schimb, Carmen Brumă recomandă obiceiuri simple, repetate zilnic. Printre acestea se numără începerea zilei cu un pahar de apă și un mic dejun consistent, consumul de proteine la fiecare masă și menținerea unui program regulat al meselor. De asemenea, jumătate din farfurie ar trebui să fie ocupată de legume, pentru un aport optim de fibre și nutrienți.

„Diferența nu o fac gesturile mari, ci micile ritualuri pe care le repeți zi de zi, fără efort și care devin rutină. Oamenii caută formule magice, dar corpul iubește rutina, nu extremele. Iată câteva obiceiuri mici care au un impact enorm asupra energiei și stării de bine:

1. Începe ziua cu hidratare + un mic dejun real. Un pahar cu apă și un mic dejun bogat în proteine și fibre (ouă, iaurt grecesc, ovăz, semințe, fructe) îți stabilizează glicemia și îți dau energie constantă. Nu „ronțăit pe fugă’, nu cafea pe stomacul gol.

3. Nu lăsa mai mult de 4–5 ore între mese dar nici nu mânca dacă nu îți este foame.  Foamea extremă duce la alegeri proaste. Structura bate voința.

4. Umple jumătate de farfurie cu legume. Fibre, volum, nutrienți — fără numărat calorii. E cel mai simplu sfat pentru controlul greutății’, a încheiat aceasta.

