Ritualul bizar al lui Carmen Brumă. De ce se dă cu maioneză pe față

Carmen Brumă continuă să atragă atenția publicului nu doar prin aparițiile sale televizate, ci și prin stilul de viață riguros pe care îl promovează de ani de zile. Considerată un reper de echilibru între alimentație, sport și îngrijire personală, vedeta a vorbit, de-a lungul timpului, despre obiceiurile care au ajutat-o să-și mențină aspectul tânăr și sănătos. Dincolo de mituri și exagerări, ritualul ei de frumusețe se bazează pe consecvență, prevenție și alegeri asumate.

Ritualul bizar al lui Carmen Brumă

În trecut, Carmen Brumă a experimentat diverse metode de îngrijire inspirate din zona remediilor clasice, folosite frecvent înainte ca industria cosmetică să se dezvolte atât de mult. Printre acestea s-au numărat măști preparate acasă, cu ingrediente simple, precum oul, castravetele sau chiar maioneza, aplicate direct pe ten. Astfel de soluții erau considerate, la un moment dat, alternative accesibile pentru hidratarea și hrănirea pielii. Odată cu evoluția produselor cosmetice profesionale, aceste practici au fost înlocuite cu formule special concepute, mai ușor de folosit și adaptate nevoilor reale ale pielii.

În prezent, rutina zilnică a vedetei este una strictă și bine organizată. Demachierea reprezintă un pas esențial, realizat atât dimineața, cât și seara, indiferent de program sau oboseală. Curățarea tenului este urmată de aplicarea constantă a cremelor dedicate, separate pentru zona ochilor și pentru față, alături de produse de protecție menite să prevină degradarea pielii. Această disciplină zilnică este considerată un element-cheie în menținerea unui aspect îngrijit pe termen lung.

„Eu cred că, atunci când vrei să fii îngrijită și frumoasă și să-ți păstrezi atuurile pe care ți le-a dat natura pe termen lung, e foarte important să fii constantă. Din punctul meu de vedere, demachierea dimineața și seara reprezintă un ritual de la care nu trebuie să te abați. De asemenea, aplicarea unei creme cu constanță, una pentru ochi, una pentru față, o cremă de protecție și, în mod special, eu recomand lucrul acesta, sportul, care…

Este un ritual de frumusețe și de echilibru mental foarte eficient. Hidratarea, de asemenea, ar trebui să facă parte din trusa de îngrijire. Dacă ne-am gândit la apă, acolo am trebuit să punem și o sticlă cu apă pe care să o folosim în mod constant pe parcursul zilei. Deci, hidratare, îngrijire cu produse cosmetice, suplimente alimentare de bună calitate și sport. A existat o perioadă în viața mea în care am amestecat castraveți, ou, am pus maioneză pe față. Dar, între timp, industria cosmetică a avansat foarte mult și, zic, există tot felul de produse mult mai ușor de folosit. Mă uit la tine și nu te văd foarte bronzată. Spuneai că folosești crema de protecție, nu de alta, dar ai fost în vacanță. Da, nu stau la soare pentru că am un istoric de familie care nu-mi permite să stau la soare. Prefer să mă protejez cât pot de mult. Sigur că mă vede soarele atunci când alerg sau îmi ies din apă până ajung la șezlong și la umbrelă, dar eu, așa, în mod voluntar și planificat, nu stau la plajă. Îți afectează pielea? Ție salunează? Pentru că sunt tot felul de probleme. Nici măcar cu cremă cu factor foarte mare de protecție nu poți să stai? Evit cât pot de mult să fac lucrul acesta, pentru că, așa cum ți-am spus, am un istoric în familie de tot felul de boli care nu sunt, să zicem, compatibile cu statul la soare, plus că îmbătrânirea — una dintre cauzele îmbătrânirii pielii — este expunerea la soare și atunci încerc să evit lucrul acesta, nu că nu mi-ar plăcea.

Când aveam 20-25 de ani, am stat foarte mult la soare. A fost perioada verilor întregi în care am stat la soare și cred că mi-am atins…”, a transmis Carmen Brumă.

