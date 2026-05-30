Cristian Boureanu s-a accidentat grav la Survivor 2026: ”E umflată rău!”

De: Andreea Stăncescu 30/05/2026 | 23:05
Competiția devine tot mai dificilă pentru concurenții din Survivor, iar accidentările pot influența semnificativ parcursul participanților. Printre cei care au trecut recent prin momente complicate se numără și Cristian Boureanu, care s-a confruntat cu probleme medicale după o probă solicitantă.

Incidentul a avut loc în timpul unei confruntări desfășurate pe traseu, când concurentul a căzut și s-a lovit puternic. Potrivit explicațiilor oferite ulterior, acesta a suferit traumatisme la ambele mâini și la un picior, însă cea mai afectată a fost mâna stângă, care s-a umflat considerabil după impact.

Cristian Boureanu a recunoscut că accidentarea a venit într-un moment frustrant, deoarece se afla într-o etapă importantă a jocului și spera să contribuie mai mult la rezultatul echipei sale. El a explicat că lipsa de concentrare și efortul depus pe traseu au contribuit la cădere, iar durerea resimțită ulterior s-a combinat cu dezamăgirea provocată de rezultatele obținute în probe.

”Nu știu ce s-a întâmplat. Am pierdut la primul joc foarte aproape de Lucian. Nu am fost atent pe traseu, nu m-am concentrat prea tare, dar am tras prea tare. Cert este că am căzut de pe bârnă și m-am lovit foarte tare la mână. M-am lovit la ambele mâini și la picior, dar la mâna stângă m-am lovit tare, e umflată rău. La un moment dat am combinat nervii cu durerea cu frustrarea de la faptul că și la al patrulea joc am pierdut la ultima aruncare”, a declarat Cristian Boureanu, la Survivor.

Din cauza stării sale, concurentul a fost nevoit să se retragă temporar pentru investigații medicale. Medicii au considerat necesară efectuarea unor radiografii pentru a exclude posibilitatea unor leziuni mai grave. Deși experiența nu a fost una plăcută, mai ales în contextul competiției, rezultatele examinării au adus o veste liniștitoare.

În urma controalelor medicale, s-a stabilit că mâna nu prezenta fracturi sau fisuri. Chiar dacă durerile și inflamația au fost semnificative, concurentul a aflat că nu este vorba despre o accidentare care să necesite o perioadă lungă de recuperare.

„Sunt destul de supărat și pentru că mi-am bușit mâna, e umflată rău, nu pot să mă apăs pe ea. Noroc că e stânga, nu e dreapta. Măcar nu e nimic rupt, am fost trimis la radiografie, deși nu mai aveam chef să mă duc, pentru că până și așteptarea la spital… nu îți mai arde de nimic. Mă bucur că am fost, până la urmă, și m-am liniștit că nu e nimic fisurat sau fracturat, știam că nu e, că trebuia să doară rău de tot”, a mai spus fostul politician.

 

