De asta s-a îmbătat și a făcut scandal la Survivor. Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo, de fapt. Nota de plată a fost uriașă

Gabi Tamaș a fost subiect de discuție în rândul fanilor emisiunii și nu numai de-a lungul parcursului său la Survivor. Acesta a fost acuzat că în seara în care se afla la Coco Bongo ar fi băut cam mult. Viperele Vesele au publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini cu fostul fotbalist în care apărea distrându-se la petrecere. Pagina a acuzat postul de televiziune Antena 1 că nu ar fi difuzat și acele fotografii.

Gabi Tamaș este unul dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști din țara noastră. El s-a retras în anul 2023, însă aparițiile din televiziune au devenit mai dese. Acesta a participat la Survivor, difuzat pe Antena 1, iar parcursul său a fost atacat de internauți. Recent, un episod în care concurenții au primit drept recompensă o ieșire la clubul Coco Bongo a scos la suprafață detalii uluitoare.

Concret, pagina Viperele Vesele a postat fotografii cu fostul fotbalist, pentru a le arăta fanilor că a băut peste măsură, iar apoi, din relatările lor, Tamaș ar fi refuzat să părăsească clubul cu echipa de producție. Aceștia susțin că situația ar fi degenerat, însă imaginile nu au fost difuzate pe post. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO.

Ce a băut Gabi Tamaș la Coco Bongo

După ce au apărut informațiile cu privire la scandalul făcut de Gabi Tamaș în urma unei beții la Coco Bongo, am aflat și ce a băut, de fapt. Din imagini se poate observa cum fostul fotbalist, concurent la Survivor, are în față mai multe pahare cu bere. Doar că nu s-a oprit aici. Tamaș a combinat berea cu câteva cocktail-uri. Acestea i-au pus capac petrecărețului, astfel că starea sa de ebrietate a condus la un scandal cu producătorii și colegii de la Survivor.

Ce spun Viperele Vesele

Pagina a avut un mesaj ferm despre Gabi Tamaș. Viperele Vesele susțin că Antena 1 a vrut doar să îl protejeze pe concurent.

Aseară, Antena 1 a difuzat reward-ul de la Coco Bongo, însă a avut grijă să fie lăsate în afara montajului exact momentele care ar fi schimbat complet percepția publicului despre Gabi Tamaș. Oficial, în fața victimelor agresiunilor lui Tamaș, motivul invocat ar fi fost «CNA-ul». În realitate, postul Antena 1 pare dispus să îi protejeze imaginea cu orice preț și să îl împingă spre statutul de mare câștigător al sezonului, indiferent de comportamentul agresiv avut în acea noapte, arată postarea Viperelor Vesele.

În plus, postarea arată că din cauza stării avansate de ebrietate, Gabi Tamaș ar fi fost agresiv cu producția.

Vă reamintim că, aflat într-o stare avansată de ebrietate și refuzând să plece din locație împreună cu echipa, Tamaș a devenit violent cu membrii producției, scene despre care v-am relatat deja pe larg, au mai adăugat autorii.

VEZI ȘI: Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte

Lovitură de teatru! Gabi Tamaș, dat afară de la Survivor?! Va fi lăsat în România și nu va face deplasarea pentru marea finală din Republica Dominicană?