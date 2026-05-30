Jamie Lee Curtis, în doliu! Sora ei a murit la vârsta de 69 de ani: ”Era incredibil de frumoasă și o actriță talentată”

De: Andreea Stăncescu 30/05/2026 | 23:58
Sursa foto: Profimedia
Lumea cinamtografiei este în doliu după moartea lui Kelly Lee Curtis, sora mai mare a celebrei actrițe Jamie Lee Curtis și fiica actorilor legendari Tony Curtis și Janet Leigh. Kelly Lee Curtis s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, în locuința sa din California. Până în acest moment, familia nu a făcut publică cauza decesului.

Vestea tristă a fost anunțată chiar de Jamie Lee Curtis, care i-a adus un omagiu emoționant pe rețelele sociale. Actrița a descris-o pe sora sa drept prima sa prietenă și una dintre cele mai importante persoane din viața ei. În mesajul publicat, Jamie a evocat numeroase amintiri și a vorbit despre personalitatea caldă și complexă a lui Kelly.

„Un aloha cald surorii mele mai mari, Kelly Lee Curtis. A decedat în această dimineață. În casa ei. În natură. În pace. A fost prima mea prietenă și confidentă pe viață. Era incredibil de frumoasă și o actriță talentată. Juca un joc al inimii cu ușurință, colecționa broaște țestoase, își iubea familia, natura, muzica, cumpărăturile la second-hand, călătoriile, Facebook-ul și Pokémon Go. Era mândră de rădăcinile sale daneze și de strămoșii evrei maghiari și era o patriotă americană devotată.”, a scris actrița pe Facebook.

Potrivit actriței, sora sa era apreciată atât pentru frumusețea sa, cât și pentru talentul artistic. De-a lungul vieții, Kelly Lee Curtis a fost pasionată de familie, natură, muzică, călătorii și obiectele vintage. De asemenea, era mândră de originile sale daneze și maghiare și avea o curiozitate permanentă față de lumea din jur.

Născută în Santa Monica, California, Kelly Lee Curtis a crescut într-o familie profund legată de industria filmului. Prima sa apariție pe marele ecran a avut loc încă din copilărie, în filmul The Vikings, unde a apărut alături de părinții săi.

Ulterior, și-a construit propria carieră în actorie, fiind prezentă în numeroase producții de televiziune și film în anii ’80 și ’90. Printre proiectele în care a jucat se numără The Equalizer, Hunter, Silk Stalkings și Star Trek: Deep Space Nine. De asemenea, a apărut alături de sora sa în filmul Trading Places.

