Doliu în lumea fotbalului! A murit Paul Răducan, fostul antrenor al Craiovei

Lumea fotbalului românesc este în doliu după moartea lui Paul Răducan, care s-a stins din viață la vârsta de 58 de ani. Fost antrenor al echipei FC U Craiova 1948 și președinte al Academiei Gică Popescu, antrenorul era considerat una dintre persoanele care au contribuit semnificativ la dezvoltarea tinerelor talente din fotbalul românesc.

Paul Răducan s-ar fi confruntat în ultimul timp cu o afecțiune gravă, diagnosticul fiind primit în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Deși a dus o luptă discretă cu boala, vestea dispariției sale a provocat un val de tristețe în rândul celor care l-au cunoscut.

Anunțul decesului a fost făcut de FC U Craiova 1948, club care a subliniat rolul important pe care Paul Răducan l-a avut în susținerea și promovarea tinerilor fotbaliști. De asemenea, a fost evidențiată activitatea sa în cadrul Școlii de Fotbal Gică Popescu și implicarea sa în domeniul educației, unde ocupa funcția de director al unui liceu tehnologic din Craiova.

Ce mesaj a transmis Gică Popescu

Un mesaj emoționant a fost transmis și de Gică Popescu, care a vorbit despre relația apropiată pe care a avut-o cu Paul Răducan de-a lungul a patru decenii. Fostul internațional român a descris pierderea ca fiind una profundă, amintind că cei doi au colaborat îndeaproape timp de mulți ani și au construit împreună proiecte dedicate copiilor și fotbalului.

În mesajul său, Gică Popescu a evidențiat devotamentul, pasiunea și perseverența cu care Paul Răducan a condus școala de fotbal timp de aproape trei decenii. Acesta a subliniat că o mare parte din succesul și continuitatea proiectului se datorează muncii depuse de fostul său colaborator și prieten.

„Astăzi am pierdut unul dintre cei mai loiali oameni pe care i-am cunoscut vreodată. Paul nu a fost doar un coleg sau partener; a fost mere lânga mine în ultimii 40 de ani. Un prieten extraordinar care și-a dedicat viața copiilor și fotbalului.

Timp de aproape 30 de ani a condus școala de fotbal cu o pasiune, o dăruire și o încăpățânare care au făcut posibil ca acest proiect să existe și astăzi. O mare parte din ceea ce a construit școala noastră îi aparține lui, iar pentru asta îi voi fi mereu recunoscător.

Drum lin, Paul. Îți mulțumesc pentru prietenie, pentru loialitate și pentru tot ce ai lăsat în urmă. Rămân în urmă zeci de amintiri, momente pe care nu le voi uita niciodată și un gol pe care nu-l voi mai putea umple. Rămas bun, prieten drag.”, a fost mesajul lui Gică Popescu.

