Marius Dorobanțu a fost ucis de fostul ginere, în timp ce încerca să-și apere fiica de furia lui. Tragedia s-a petrecut în fața celor 3 nepoți

De: Irina Vlad 30/05/2026 | 21:24
Marius Adrian Dorobanțu (59 de ani) a fost victima colaterală într-o ceartă violentă dintre fiica lui și un italian, fostul partener al acesteia. Românul și-a dat ultima suflare în fața celor trei nepoți: o adolescentă de 16 ani, respectiv doi copii de 7 și 4 ani. 

O relație ajunsă la capăt, furie și resentimente care nu s-au stins niciodată, o ceartă care a degenerat în violență. Vineri după-amiază, 30 mai, în Porcia, provincia Pordenone, Fabrizio Barberini, în vârstă de 50 de ani, originar din Latina și rezident de mai mulți ani în localitatea Rorai Piccolo, a agresat-o pe fosta sa parteneră și l-ar fi ucis pe tatăl acesteia, Marius Adrian Dorobanțu, în vârstă de 59 de ani, de origine română, care a intervenit pentru a-și apăra fiica. O tragedie petrecută în câteva minute, în fața celor trei copii ai cuplului, într-o vilă de pe strada Zuccolo care.

Conform primelor reconstituiri, scrie ziarul Il Gazzettino, Fabrizio Barberini s-ar fi prezentat la locuința din via Zuccolo cu intenția de a discuta despre separare. Discuția a degenerat rapid: femeia, Andra Florina Dorobanțu, în vârstă de 39 de ani, ar fi fost lovită cu o sticlă. Părea că totul s-a terminat acolo. Italianul a ieșit din casă, iar ea s-a baricadat înăuntru împreună cu cei trei copii ai săi, în vârstă de 16, 7 și 4 ani.

Situația s-a agravat însă în momentul în care a sosit tatăl femeii, Marius Adrian Dorobanțu, care locuia la mai puțin de un kilometru distanță, pe strada Monte Jouf. Intervenind pentru a-și proteja fiica, Fabrizio Barberini l-ar fi lovit cu o piatră. Unii vecini au auzit țipete, apoi liniște, apoi sirenele carabinierilor.

Femeia a sunat la 112 în jurul orei 15.30. Polițiștii de la Squadra Volante au sosit în câteva minute și l-au găsit pe tatăl acesteia la pământ pe aleea din fața vilei, fără suflare. Polițiștii i-aplicat manevrele de resucitare fără întrerupere până la sosirea ambulanței și a echipajului medical, dar nu s-a mai putut face nimic. Bărbatul era în stop cardiac, iar manevrele de resuscitare s-au dovedit inutile.

Italianul s-a prefăcut că este în stare gravă

Fabrizio Barberini, la vederea echipajului de salvare, ar fi simulat o stare comatoasă. A murmurat ceva de genul „m-a măcelărit”, deși nu prezenta leziuni vizibile. Parametrii vitali erau normali, dar nu reacționa și dădea semne de deteriorare neurologică. Medicii de la reanimare au decis să-l intubeze și să-l transporte cu elicopterul la spitalul din Udine, unde tomografia computerizată nu a evidențiat nicio anomalie.

Ancheta este coordonată de procurorul adjunct Federica Urban, prezentă la locul tragediei împreună cu procurorul Pietro Montrone. În ceea ce privește probele colectate, poliția criminalistică a ridicat o sticlă spartă și cioburi de sticlă de pe aleea din fața casei.

„Există și o piatră”, a confirmat procurorul Montrone: „va trebui să verificăm dacă aceasta este cea folosită pentru a lovi victima și dacă au fost folosite și alte obiecte”.  Medicul legist Antonello Cirnelli a efectuat o primă examinare externă, după care au început căutările de alte probe, care s-au prelungit până târziu în noapte.

