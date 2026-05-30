Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci de la Palatul Parlamentului. Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP

Momente de tensiune la gala aniversară organizată de Nadia Comăneci cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la obținerea primului „10 perfect” din istoria gimnasticii. La finalul evenimentului, când se pregătea să plece, Camelia Potec a constatat că nu își mai găsește telefonul mobil, declanșând o serie de căutări și un episod neașteptat care a umbrit pentru scurt timp atmosfera festivă a serii.

Potrivit surselor CANCAN.RO, incidentul nu s-a încheiat odată cu primele căutări făcute în sala de eveniment. După ce a realizat că telefonul mobil nu este de găsit, Camelia Potec ar fi apelat la sprijinul ofițerilor SPP prezenți la gală pentru a lămuri circumstanțele dispariției dispozitivului. Conform acelorași surse, fosta campioană olimpică ar fi solicitat verificarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din locație, în speranța că acestea vor arăta ce s-a întâmplat cu telefonul și dacă acesta a fost pierdut sau luat de altcineva.

Momente neașteptate la gala de aniversare a Nadiei Comăneci

Gala la care a participat Camelia Potec a fost evenimentul central al programului „Anul Nadia”, organizat pentru marcarea a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale, la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Desfășurată la Palatul Parlamentului, în prezența a sute de invitați din lumea sportului, a autorităților și a unor personalități internaționale, ceremonia a celebrat cariera și moștenirea uneia dintre cele mai mari legende ale sportului românesc.

Contactată de CANCAN.RO, Camelia Potec a declarat: „L-am găsit. Mulțumesc. A fost luat din greșeală de pe masă de altcineva.”

NU RATA: David Popovici explică succesul victoriei de la Jocurile Olimpice 2024. Ce a făcut după startul cursei

CITEȘTE ȘI:Camelia Potec, botez în secret pentru a doua fetiță. Puține mame s-ar fi îmbrăcat așa la un astfel de eveniment