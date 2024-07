David Popovici explică succesul victoriei de la Jocurile Olimpice 2024. Ce a făcut după startul cursei

De ziua Imnului României, David Popovici a obținut medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, marcând un moment istoric pentru înotul românesc. După această performanță remarcabilă, sportivul a oferit primele sale declarații.

România a făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Paris prin victoria lui David Popovici. Sportivul a câștigat proba de 200 metri liber, terminând cu un timp de 1:44.72, cu două sutimi de secundă înaintea britanicului Matthew Richards, care s-a clasat pe locul doi. Iată ce a declarat Popovici imediat după ce a terminat cursa!

David Popovici, tânărul fenomen al natației românești, a obținut o nouă victorie răsunătoare, câștigând medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris. După cursă, sportivul român a făcut primele declarații, evidențiind cât de mândru este de performanța sa și subliniind că aceasta reprezintă „o realizare imensă”.

Sportivul a adăugat că această mentalitate de a se focusa doar pe propriile performanțe și de a se ambiționa să dea tot ce are mai bun este cheia succesului său „fac tot posibilul să nu mă uit la ceilalți”. Sportivul încearcă să nu îl intereseze ce loc ocupă ceilalți înotători și să tragă tare doar pentru el, să nu se gândească prea mult, ci doar să înoate și să fie pe locul I.

„A fost o cursă foarte strânsă, numai că a win is a win! Mă bucur că am atins primul peretele. Imediat de cum am văzut luminița aia lipită de blockstart mi-am dat seama că am fost primult care a atins. L-am făcut foarte fericit pe copilul din mine și pe mine mic, care își dorea foarte tare să ajungă la jocurile olimpice. Îndrăznea să viseze și la o medalie, eventual de aur. Uite că l-am făcut foarte fericit.

Am făcut și, în general, fac tot posibilul să nu mă uit la ceilalți, să nu mă focusez deloc pe ei. Numai că nu ai cum să nu îi vezi cu coada ochiului, respiri în direcția aia, și vezi că neamțul e în față, americanul parcă e și mai în față. Pe englez nici nu l-am văzut, nu aveam cum, totul se întâmplă foarte rapid. Sunt 1001 de gânduri în 1:45 de minute, totul se întâmplă foarte repede.

Am realizat, cât de cât (n.r. pe ce loc este în apă), mi-am repetat în ultimii 75 de metri că nu am cum să mă dau bătut. E acum ori niciodată. Dacă nu împing acum absolut cât de tare pot și nu fac tot posibilul, nu îmi pasă dacă mor acolo, în piscină. Trebuie să mă străduiesc să ating primul. Și, chiar dacă la începutul cursei obiectul era să îmi fac cursa mea, să încerc să fiu complet singur și izolat, mi-am dat seama că nu ai cum. Tot se va da lupta la o sutime, la două sutimi. Așa e la Jocurile Olimpice, e un concurs mult mai dificil.

Am pornit în cursă încercând să mă gândesc cât mai puțin la medalii, la atenția de după, la laude, la premii. Dacă le îndepărtez cât mai mult din mintea mea, cu atât pot să înot cel mai bine. Ce e diferit de 100? E mai puțin timp să gândești totul acolo, se întâmplă de două ori mai rapid. E o cursă diferită, pur și simplu.

Nu (n.r. încă nu realizează câștigul). Când îmi făceam refacerea, a trebuit să mă ciupesc. Am plâns la primul interviu pe care l-am dat. Și băieții plâng câteodată, „e” și ei oameni. Glumesc! Îmi dădeau lacrimile, am făcut tot posibilul să mă abțin. Nu știu de ce, am vrut să fiu strong. A fost foarte frumos, și acum îmi vine să plâng. Cred că trebuie să treacă o noapte, să realizez. Cel mai important obiectiv pentru mine este ziua de mâine, suta”, ne-a mărturisit David Popovici după câștigarea medaliei.