Mariana Moculescu a fost găsită! De ce nu a dat nimeni de ea: ”Mi-e frică să nu mor de la somnifere”

După câteva zile în care a dispărut și nu a mai răspuns la telefon îngrijorând pe toată lumea, Mariana Moculescu și-a făcut apariția. Dispariția ei i-a îngrijorat pe cei care o cunosc și o urmăresc, mai ales în contextul în care, în ultima vreme, fosta soție a lui Horia Moculescu vorbise deschis despre problemele financiare cu care se confruntă. Acum, Mariana Moculescu a explicat de ce nu a mai putut fi contactată și în ce situație delicată se află.

În urmă cu o săptămână, Mariana Moculescu povestea cu lacrimi în ochi despre faptul că nu mai reușește să plătească chiria pentru garsoniera în care locuia de peste doi ani. A primit un aviz de evacuare și nu știa ce va face în continuare. De atunci, s-a lăsat liniștea — nimeni nu a mai putut lua legătura cu ea, iar mulți s-au temut de ce e mai rău.

(CITEȘTE ȘI: Mariana Moculescu a dispărut fără urmă! Fosta soție a lui Horia Moculescu nu mai răspunde la telefon și nici la ușă)

Ei bine, după ce a îngrijorat pe toată lumea, Mariana Moculescu și-a făcut apariția în această seară la „Un show păcătos”, cu citația în mână. Aceasta a spus că a fost evacuată din garsoniera în care a stat timp de doi ani și patru luni, asta din cauza datoriilor acumulate.

Se pare că bruneta ar avea datorii de 1.110 de euro, iar acest fapt a dus la rezilierea contractului său, iar Mariana a fost nevoită să plece. Deși a primit temporar un acoperiș deasupra capului de la o femeie binevoitoare, înțelegerea nu a durat.

De asemenea, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu a mărturisit că nu mai are un loc stabil în care să locuiască și că este într-o situație critică, în care nu știe ce să mai facă. Aceasta este copleșită de probleme și chiar îi este teamă să nu se stingă din viață.

„Nu știu. Nu e garsoniera mea. Nu știu ce o să fac. O să plec pe altă planetă. Nu am absolut niciun as, nu am niciun ajutor. Cine ar refuza ajutorul? Dar acum ce să fac? Nu mai contează ce s-a întâmplat, a căzut… Eu nu mai iau pastile. Acum mi-e frică să nu mor de la somnifere. Am spus că nu mă mut fără să o cunosc pe proprietară”, a spus Mariana Moculescu.