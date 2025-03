La un pas să doarmă pe străzi, Mariana Moculescu dă de pământ cu frații Becali, Botezatu și Loredana Groza! ”Stăteam în picioare și găteam!”

Problemele Marianei Moculescu, cea care își caută cu disperare unde să stea cu chirie și un job, sunt departe de a se sfârși. Fosta soție a lui Horia Moculescu mai are doar câteva zile de stat în locuința actuală și a mers să vadă camere în regim hotelier, fără succes însă. În exclusivitate pentru CANCAN, Mariana și-a adus aminte cu tristețe de vremurile bune când gătea pentru petreceri cu oameni importanți. ,,Sufăr de lipsa unor prieteni, nu am pe nimeni”, a zis fosta soție a celebrului cantautor.

Disperată să își găsească un acoperiș deasupra capului, Mariana Moculescu a început o adevărată cursă contra cronometru pentru a-și asigura un loc unde să stea. Fosta soție a lui Horia Moculescu a mers să viziteze mai multe camere în regim hotelier, însă prețurile i-au dat bătăi de cap.

Într-o încercare de a mai câștiga timp, a făcut o rugăminte specială proprietarei actualului său apartament.

,,Aseară m-am întâlnit cu băiatul ăsta ce are mai multe proprietăți care sunt ale unui evreu. Eu am văzut în regim hotelier. Eu i-am cerut proprietarei un termen de două săptămâni să mă mai lase aici„, a spus Mariana Moculescu pentru CANCAN, după ce a mers să vadă pe strada Eforie niște camere în regim hotelier, cu prețuri între 150 de lei și 200 de lei.

Fosta soție a lui Horia Moculescu speră însă că va depăși acest moment de cumpănă din viața ei.

,,Eu sunt freelancer, iar plățile le fac prin activitățile de freelancer. Pe lângă faptul că e problema cu locuința, eu trebuie să câștig niște bani. Sunt licențiată în teatru, dar am făcut mai multe în viață. Am prezentat cu Alesandra Stoicescu în direct intrarea lui Bill Clinton în România. Îmi caut job pentru a-mi permite să îmi plătesc cheltuielile zilnice. Așa am făcut până acum din postura de freelancer„, a mai spus Mariana.

Mariana Moculescu: ”Oana Roman a făcut un gest față de mine…”

Aceasta din urmă a mărturisit și care este marea ei tristețe: se simte singură și părăsită!

,,Atâția oameni… sufăr de lipsa unor prieteni! Nu am pe nimeni. Mie mi-au intrat în casă când eram soția lui Horia, stăteam în picioare și găteam, eram tânâră, au fost frații Becali (n.r.- Ioan și Victor) la masa pe care eu am gătit-o. Puteau să îmi întindă o mână de ajutor, puteau… A mai fost George Mihăiță, a intrat în casă, da, venea la petreceri, mânca, bea și el, se distra, vorbea frumos. Da, marele actor! A mai venit Cătălin Botezatu, Lorena Groza… Oana Roman a făcut un gest față de mine și nu am să-l uit când mi s-a furat buletinul în Italia. Ea avea o emisiune în care a vorbit de cazul meu, că mi s-a furat cartea de identitate și că vreau să merg la consulat. Mi-au luat interviu atunci prin skype. Un gest a făcut Oana, dar eu nu îl uit„, a mai spus Mariana Moculescu.

Foto: Facebook/Mariana Moculescu

