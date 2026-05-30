Ultimele clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: ”Nu avea nicio durere, nu stătea în pat”

Vineri, 30 mai, Sanda Țăranu a încetat din viață la vârsta de 87 de ani. Crainica Televiziunii Române și vocea emisiunii „Teleencilopedia” lasă în urmă o moșternire greu de egalat și o amintire vie în sufletele românilor. Frumoasă, caldă, inteligentă și distinsă, Sanda Țăranu a fost una dintre cele mai elegante și respectate figuri ale televiziunii românești – vezi AICI.

”A fost pe picioarele ei până în ultima clipă”

În ultimele luni de viață, Sanda Țăranu era extrem de activă, nu avea probleme majore de sănătate și nimic nu avea să prevestească sfârșitul. Sora sa, Magda, a fost una dintre persoanele cu care i-au fost permanent alături.

Aceasta își aduce aminte că Sanda și-a păstrat până în ultimele zile aceeași energie, luciditate și eleganță care au consactrat-o de-a lungul vieții. În ultimii ani, în special după moartea soțului său, avocatul Nicolae Țăranu, a ales discreția, împărțindu-și timpul între București și casa sa din Breaza, locul unde se retrăgea în liniște, departe de agitația vieții publice.

„Sora mea a fost pe picioarele ei până în ultima clipă. Nu avea nicio durere, nu stătea în pat. În ciuda vârstei, era extrem de activă. Făcea piața, curățenie, mergea la mormântul soțului ei și nu am auzit-o să spună că nu poate sau că o doare ceva. Un exemplu pozitiv și un munte de energie. În ultima perioadă citea, asculta la radio”, a declarat Magda pentru Click!.

„Astăzi nu ne luăm rămas-bun de la o stea care apune, pentru că steaua ei nu va apune niciodată. Va continua să lumineze prin amintirea sa, prin modelul de profesionalism pe care l-a oferit și prin eleganța care a inspirat atâtea generații. Lumina ei va dăinui în recunoștință, în respect și în nemurire. Cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun o pot face începând de mâine, 30.05.2026, de la ora 15:00, la Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe Capra, Șoseaua Pantelimon nr. 131. Slujba de priveghi va avea loc duminică, 31.05.2026, la ora 12:00, iar ceremonia de înmormântare se va desfășura luni, 01.06.2026, la ora 11:00”, a transmis familia.

