Prognoza meteo azi, 4 mai 2026. Temperaturi de 26 de grade Celsius în termometre! Zonele unde va fi cald

Vești bune pentru români, după o minivacanță de 1 Mai friguroasă: cresc temperaturile! Încă de duminică, 3 mai, vremea a devenit stabilă, cu temperaturi în creștere în majoritatea zonelor din România. Cu toate astea, nopțile vor rămâne reci, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Luni, 4 mai, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Vor fi înnorări trecătoare și ploi slabe, izolate, la munte, în sudul și în estul țării.

Vremea de ieri în România

În noaptea de duminică, cerul a fost senin în vestul și nord-vestul țării. În restul țării, a fost variabil. S-au anunțat ploi slabe în Moldova și Muntenia, iar în Carpații Meridionali și de Curbură au fost anunțate fulguieli, la altitudini de peste 1.800 de metri.

Temperaturile minime s-au situat între -1 grad și 10 grade. Bruma și-a făcut apariția în sudul și estul Transilvaniei.

Vremea de azi în România

După un weekend rece și ploios, temperaturile din timpul zilei vor crește în toate regiunile. În nordul și centrul țării, vor depăși mediile perioadei. Vor apărea înnorări temporare în Carpații Meridionali și Orientali, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia. Aici pot apărea ploi de scurtă durată.

Vântul va suflat slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane și în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade, iar cele minime între -1 grad (depresiunile din estul Transilvaniei) și 14 grade (Dealurile de Vest).

Vremea de azi la munte

În zona de munte, vor fi înnorări temporare în timpul zilei în Carpații Meridionali și Orientali. În rest, cerul va fi variabil. Pot apărea ploi de scurtă durată, izolat. Vântul va sufla slab și moderat, dar cu intensificări pe crestele montane.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea revine la normalul perioadei. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 21-22 de grade Celsius, iar cea minimă de 8-10 grade. În zona preorășenească, termometrele vor arăta 6 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – Temperatura maximă a zilei va atinge 18 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 4 grade. Ziua va fi uscată, fără precipitații. Vântul va sufla cu 7km/h. Soarele va răsări la 06:06 și va apune la 20:39.

– Temperatura maximă a zilei va atinge 18 grade Celsius, în timp ce minima va coborî la 4 grade. Ziua va fi uscată, fără precipitații. Vântul va sufla cu 7km/h. Soarele va răsări la 06:06 și va apune la 20:39. Timișoara – Temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Nu sunt șanse de ploaie iar vântul va sufla cu 9 km/h. Soarele va răsări la 06:18 și va apune la 20:46.

– Temperatura maximă va fi de 21 de grade Celsius, iar cea minimă de 6 grade. Nu sunt șanse de ploaie iar vântul va sufla cu 9 km/h. Soarele va răsări la 06:18 și va apune la 20:46. Iași – Și aici temperaturile vor atinge un maxim de 21 de grade, iar noaptea o minimă de 7 grade Celsius. Nu sunt șanse de ploaie, dar vântul va sufla cu 19 km/h. Soarele va răsări la 05:49 și va apune la 20:24.

– Și aici temperaturile vor atinge un maxim de 21 de grade, iar noaptea o minimă de 7 grade Celsius. Nu sunt șanse de ploaie, dar vântul va sufla cu 19 km/h. Soarele va răsări la 05:49 și va apune la 20:24. Craiova – Luni, temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar cea minimă de 5 grade Celsius. Nu sunt șanse de ploaie. Vântul va sufla cu 11 km/h. Soarele va răsări la 06:12 și va apune la 20:32.

– Luni, temperatura maximă a zilei va fi de 20 de grade, iar cea minimă de 5 grade Celsius. Nu sunt șanse de ploaie. Vântul va sufla cu 11 km/h. Soarele va răsări la 06:12 și va apune la 20:32. Constanța – Temperatura va crește în comparație cu zilele de minivacanță: maxima zilei va fi de 15 grade, iar minima de 8 grade. Cerul va fi parțial înnorat, dar nu sunt șanse de ploaie. Vântul va sufla cu 28 km/h, iar soarele va răsări la 05:53 și va apune la 20:12.

– Temperatura va crește în comparație cu zilele de minivacanță: maxima zilei va fi de 15 grade, iar minima de 8 grade. Cerul va fi parțial înnorat, dar nu sunt șanse de ploaie. Vântul va sufla cu 28 km/h, iar soarele va răsări la 05:53 și va apune la 20:12. Brașov – Ziua de luni va fi mai călduroasă decât cea de duminică. Cerul va fi însorit și temperatura maximă va atinge 15 grade Celsius. Seara, termometrele vor arăta 0 grade. Vântul va bate cu 9 km/h. Soarele va răsări la 06:01 și va apune la 20:28, potrivit vremearomania.com.

CITEȘTE ȘI:

Pe ce dată vine canicula în 2026. Meteorologii Easeweather anunță prima zi cu temperaturi peste 35 de grade Celsius, în România

Frig și brumă în depresiunile din Transilvania: avertisment pentru agricultori