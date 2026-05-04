Prognoza meteo azi, 4 mai 2026. Temperaturi de 26 de grade Celsius în termometre! Zonele unde va fi cald

Vești bune pentru români, după o minivacanță de 1 Mai friguroasă: cresc temperaturile! Încă de duminică, 3 mai, vremea a devenit stabilă, cu temperaturi în creștere în majoritatea zonelor din România. Cu toate astea, nopțile vor rămâne reci, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Află mai multe detalii în rândurile următoare!
Luni, 4 mai, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei. Vor fi înnorări trecătoare și ploi slabe, izolate, la munte, în sudul și în estul țării.
În noaptea de duminică, cerul a fost senin în vestul și nord-vestul țării. În restul țării, a fost variabil. S-au anunțat ploi slabe în Moldova și Muntenia, iar în Carpații Meridionali și de Curbură au fost anunțate fulguieli, la altitudini de peste 1.800 de metri.
Temperaturile minime s-au situat între -1 grad și 10 grade. Bruma și-a făcut apariția în sudul și estul Transilvaniei.
După un weekend rece și ploios, temperaturile din timpul zilei vor crește în toate regiunile. În nordul și centrul țării, vor depăși mediile perioadei. Vor apărea înnorări temporare în Carpații Meridionali și Orientali, în sudul Moldovei, în zona deluroasă a Olteniei și în Muntenia. Aici pot apărea ploi de scurtă durată.
Vântul va suflat slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane și în regiunile sud-estice. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 15 și 26 de grade, iar cele minime între -1 grad (depresiunile din estul Transilvaniei) și 14 grade (Dealurile de Vest).
În zona de munte, vor fi înnorări temporare în timpul zilei în Carpații Meridionali și Orientali. În rest, cerul va fi variabil. Pot apărea ploi de scurtă durată, izolat. Vântul va sufla slab și moderat, dar cu intensificări pe crestele montane.
În Capitală, vremea revine la normalul perioadei. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 21-22 de grade Celsius, iar cea minimă de 8-10 grade. În zona preorășenească, termometrele vor arăta 6 grade Celsius.
