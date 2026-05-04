Acasă » Știri » Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale

Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale

De: Irina Maria Daniela 04/05/2026 | 06:30
Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale
O gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale. Sursa foto: Shutterstock

Caz dramatic în Coreea de Sud: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale! Femeia însărcinată în 29 de săptămâni a fost transportată cu elicopterul 280 de kilometri până la Busan, vineri seara târziu.

Internarea la spital a durat 3 ore și jumătate, potrivit koreaherald.com, în contextul refuzurilor repetate din partea unităților de urgență.

O gravidă a fost refuzată de 6 spitale

După ce a fost refuzată de 6 spitale, femeia a fost dusă cu elicopterul la Busan, vineri seara târziu. A fost supusă unei cezariene de urgență, dar copilul ei nu a supraviețuit.

Potrivit autorităților, femeia a fost internată într-o clinică de obstetrică din Cheongju, provincia Gyeongsang de Nord, din cauza unei hemoragii. După ce ritmul cardiac al copilului a scăzut, medicii din locație au sunat de urgență la 119. Apelul a fost făcut în jurul orei 23:00.

Se pare că șase spitale au refuzat să o primească, multe invocând lipsa medicilor specialiști disponibili. Un elicopter a transportat-o în cele din urmă la un spital universitar din Busan, la aproximativ 3 ore și jumătate după apelul inițial.

Copilul femeii nu a supraviețuit

Din păcate, fătul murise deja în momentul în care mama a ajuns la spital. Femeia se află în prezent în stare stabilă. Potrivit legilor din Coreea de Sud, ambulanțele nu pot transporta un pacient către un serviciu de urgență fără acordul spitalului care îl primește.

Se pare că astfel de refuzuri au devenit frecvente în ultimul an. De vină ar fi deficitul cronic de personal medical și al temerilor medicilor privind posibile acuzații penale în cazul în care un pacient moare sub îngrijirea lor. Medicii din Coreea de Sud sunt urmăriți penal pentru malpraxis mai des decât colegii lor din alte țări.

Un caz asemănător a avut loc în februarie 2026

În februarie, o femeie însărcinată în 28 de săptămâni, din Daegu, prezenta semne de naștere prematură. Aceasta a fost refuzată de șapte spitale locale înainte de a fi transferată la o unitate medicală din apropiere de Seul, la peste 230 de kilometri distanță.

Gravida a născut gemeni prin cezariană de urgență, însă doar unul dintre copii a supraviețuit.

CITEȘTE ȘI:

Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au descoperit anchetatorii

Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Știri
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Știri
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele NASA
Mediafax
Inteligența artificială dă peste cap astronomia. Peste 100 de planete descoperite în datele...
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
Gandul.ro
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți:...
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul...
Fiul lui Ion Țiriac a dat de pământ cu laureata de la Madrid, după declarațiile despre Rusia: „Sportivă mediocră. Aruncă-ți racheta!”
Adevarul
Fiul lui Ion Țiriac a dat de pământ cu laureata de la Madrid,...
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât au recucerit forțele Kievului (analiză ISW)
Digi24
Putin pierde teritorii în Ucraina, pentru prima dată în ultimii doi ani. Cât...
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se află
Mediafax
A fost desemnată cea mai bună plajă din lume în 2026. Unde se...
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o siluetă de invidiat! Cum arată meniul ei zilnic?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie la 64 ani. Fosta gimnastă are o...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa în 2026. Pe ce insulă se află și cât costă cazarea pe noapte
Click.ro
Stațiunea din Grecia care a fost desemnată cea mai ieftină destinație de plajă din Europa...
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta Morților
Digi 24
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în...
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul italian de Externe
Digi24
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de ministrul...
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor când i-au văzut
Promotor.ro
Primii roboți de poliție umanoizi au ieșit să patruleze pe străzile din China. Reacția oamenilor...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor iPhone
go4it.ro
Repararea telefoanelor Samsung poate costa cu până la 60% mai mult decât cea a modelelor...
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
Descopera.ro
O structură gigantică, ascunsă chiar în spatele Căii Lactee. Ce au găsit astronomii aici?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de aici! Aici sunt oameni normali
Gandul.ro
Primul incident la mitingul pro-Bolojan. Un bărbat în fustă, gonit de ceilalți manifestanți: Pleacă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi ...
Horoscop rune azi, 4 mai 2026. Eihwaz anunță încheierea unor cicluri pentru acești nativi: vin noi începuturi!
Bijuteria de 500.000 € a fost eclipsată. Paul Nicolau a coborat din Rolls, dar iubi a furat toate ...
Bijuteria de 500.000 € a fost eclipsată. Paul Nicolau a coborat din Rolls, dar iubi a furat toate privirile
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Cum arată casa de 1 milion de euro din Constanța. Are saună și vedere la mare
Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic
Ce ritual are Gabriela Cristea în fiecare dimineață, după ce a slăbit 30 kg? Asta face zilnic
Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările
Cum schimbă inteligența artificială procesul de învățare? Rezultatele care contrazic așteptările
Horoscop chinezesc azi, 4 mai 2026: zodia care are șansa să-și îmbunătățească planurile financiare. ...
Horoscop chinezesc azi, 4 mai 2026: zodia care are șansa să-și îmbunătățească planurile financiare. Trebuie să profite de ocazie
Vezi toate știrile