Caz dramatic: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale

Caz dramatic în Coreea de Sud: o gravidă și-a pierdut copilul după ce a fost refuzată de 6 spitale! Femeia însărcinată în 29 de săptămâni a fost transportată cu elicopterul 280 de kilometri până la Busan, vineri seara târziu.

Internarea la spital a durat 3 ore și jumătate, potrivit koreaherald.com, în contextul refuzurilor repetate din partea unităților de urgență.

O gravidă a fost refuzată de 6 spitale

După ce a fost refuzată de 6 spitale, femeia a fost dusă cu elicopterul la Busan, vineri seara târziu. A fost supusă unei cezariene de urgență, dar copilul ei nu a supraviețuit.

Potrivit autorităților, femeia a fost internată într-o clinică de obstetrică din Cheongju, provincia Gyeongsang de Nord, din cauza unei hemoragii. După ce ritmul cardiac al copilului a scăzut, medicii din locație au sunat de urgență la 119. Apelul a fost făcut în jurul orei 23:00.

Se pare că șase spitale au refuzat să o primească, multe invocând lipsa medicilor specialiști disponibili. Un elicopter a transportat-o în cele din urmă la un spital universitar din Busan, la aproximativ 3 ore și jumătate după apelul inițial.

Copilul femeii nu a supraviețuit

Din păcate, fătul murise deja în momentul în care mama a ajuns la spital. Femeia se află în prezent în stare stabilă. Potrivit legilor din Coreea de Sud, ambulanțele nu pot transporta un pacient către un serviciu de urgență fără acordul spitalului care îl primește.

Se pare că astfel de refuzuri au devenit frecvente în ultimul an. De vină ar fi deficitul cronic de personal medical și al temerilor medicilor privind posibile acuzații penale în cazul în care un pacient moare sub îngrijirea lor. Medicii din Coreea de Sud sunt urmăriți penal pentru malpraxis mai des decât colegii lor din alte țări.

Un caz asemănător a avut loc în februarie 2026

În februarie, o femeie însărcinată în 28 de săptămâni, din Daegu, prezenta semne de naștere prematură. Aceasta a fost refuzată de șapte spitale locale înainte de a fi transferată la o unitate medicală din apropiere de Seul, la peste 230 de kilometri distanță.

Gravida a născut gemeni prin cezariană de urgență, însă doar unul dintre copii a supraviețuit.

CITEȘTE ȘI:

Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au descoperit anchetatorii

Motivul real pentru care medicul Olivia Goleanu și-a pus capăt zilelor. Dezvăluiri din anchetă