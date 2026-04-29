Olivia Goleanu, o doctoriță de 42 de ani, a fost găsită moartă în Sectorul 3 al Capitalei. Ce au descoperit anchetatorii

O femeie în vârstă de 42 de ani, medic legist de profesie, a fost găsită decedată într-o locuință din Sectorul 3 al Capitalei, în dimineața zilei de 29 aprilie 2026. Descoperirea a fost făcută în urma unui apel la numărul de urgență 112, efectuat în jurul orei 07:50, prin care se anunța un posibil caz de suicid. Primele informații indică faptul că aceasta și-ar fi pus capăt zilelor printr-un act extrem, într-un context personal și profesional marcat de dificultăți acumulate în timp.

Femeia, cunoscută în mediul profesional pentru activitatea sa în domeniul medicinei legale, ar fi trecut printr-o perioadă complicată în ultimele luni. În toamna anului 2025, mai exact în luna noiembrie, contractul său de muncă cu Institutul Național de Medicină Legală din București a fost încheiat, în urma unei decizii adoptate de forul superior din domeniu. Această măsură a venit după o evaluare disciplinară, în cadrul căreia au fost analizate mai multe aspecte legate de activitatea sa profesională, potrivit Gândul

Cine era doctorița care s-a sinucis în Sectorul 3

Doctorița care s-a sinucis în Sectorul 3 al Capitalei este Goleanu Olivia Mirabela. Se pare că decizia de încetare a raporturilor de muncă a avut la bază o serie de abateri repetate, printre care întârzieri frecvente și dificultăți în respectarea termenelor pentru întocmirea documentației medico-legale.

Pe lângă problemele de la locul de muncă, viața personală a Oliviei a fost marcată de pierderi și tensiuni. Decesul recent al mamei sale ar fi avut un impact emoțional puternic asupra acesteia, amplificând o stare de fragilitate psihică. În plus, relațiile familiale nu erau apropiate, fiind descrise ca reci și distante, ceea ce ar fi accentuat sentimentul de izolare.

„Astăzi, 29 aprilie 2026, în jurul orei 07.50, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o adresă din Sectorul 3, s-ar afla o persoană, ce pare a fi spânzurată, în exteriorul imobilului. Polițiștii care s-au deplasat de urgență la adresa indicată, au constatat că aspectele sesizate se confirmă, persoana în cauză fiind o femeie, în vârstă de aproximativ 42 de ani, care se afla spânzurată de unitatea exterioară de aer condiționat, situată la etajul doi al locuinței”, se arată în comunicatul poliției.

Deși nu mai avea un loc de muncă stabil după concediere, situația sa financiară nu era una precară, existând resurse care îi asigurau un trai decent. Cu toate acestea, lipsa unei activități profesionale și presiunea acumulată în urma evenimentelor din viața sa par să fi contribuit la o deteriorare progresivă a stării sale psihice.

Femeia provenea dintr-o familie cunoscută, tatăl său fiind o figură importantă în aviația militară românească înainte de 1989 și ulterior implicat în conducerea unei companii aeriene de stat. De-a lungul anilor, relația dintre cei doi nu ar fi fost una apropiată, ceea ce ar fi contribuit la distanțarea emoțională resimțită de aceasta.

Tatăl acesteia, Adrian-Iuliu Goleanu, este general de flotilă aeriană și a activat înainte de 1989 ca pilot al aeronavei prezidențiale utilizate de Nicolae Ceaușescu.

