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Dieta de campion a Simonei Halep. Care este alimentul pe care îl consumă zilnic

De: Irina Vlad 15/06/2026 | 06:20
Dieta de campion a Simonei Halep. Care este alimentul pe care îl consumă zilnic
Simona Halep / sursă foto: Profimedia
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Simona Halep mănâncă aproape orice îi place, însă controlează cu mare atenție cantitatea de alimente. Având în vedere volumul mare de efort din trecut, când performa pe terenul de tenis, dieta sa alimentară nu a urmărit niciodată pierderea în greutate, ci menținerea masei musculare. 

Simona Halep s-a retras oficial din tenisul de performanță, eveniment care a fost organizat la BT Arena din Cluj Napoca – vezi AICI imagini. Deși nu va mai practica sport la un nivel de performanță, Halep nu va renunța la stilul de viață care a consactrat-o. Fostul lider mondial continuă să aplice aceleași reguli de moderație și disciplină în alimentație.

Care sunt alimentele preferate ale Simonei Halep

Chiar și fără presiunea meciurilor de pe terenul de tenis, Simona Halep nu renunță la echilibrul alimentar pe care l-a avut ca sportivă. Campioana a declarat în repetate rânduri că nu urmează o dietă extrem de restrictivă. Își permite să mănânce orice îi face plăcere, însă este atentă la cantitate și frecvență.

Simona Halep/ sursă foto: Instagram

În timpul turneului de la Montreal, Simona Halep mărturisea la vremea respectivă că a mâncat cheesecake în fiecare seară. Pe lângă plăcerea gustului, ea mărturisea că desertul o ajuta să facă față presiunii psihice și emoționale, lucru esențial în gestionarea stresului din timpul reprizelor de tenis.

„Cheesecake la desert în fiecare seară şi a mers destul de bine. Am avut desert în fiecare zi, nu mi-a lipsit. Mă face să mă simt mai bine. Nu am o dietă. Mănânc tot ce îmi place, dar lejer, de câteva ori pe zi, în funcție de ora meciului. Ador pastele, pizza, ciocolata și înghețata”, spunea Simona Halep, cu ceva vreme în urmă.

Meniul Simonei este bogat în proteine și carbohidrați. Ziua începe cu o combinație echilibrată de alimente la micul dejun, care să îi ofere vitaminele necesare pentru întreaga zi. Ouăle și legumele sunt nelipsite de la prima masă a zilei. La prânz și cină meniul diferă în funcție de preferințe: fie paste cu pui, pește, fructe de mare. În trecut, după fiecare meci de tenis câștigat, Halep se răsplătea cu o porție din pizza preferată. Printre alimentele pe care evită să le consume se numără cafeaua, sucurile acidulate și somonul.

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