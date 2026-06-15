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Topul celor mai sigure țări din lume în 2026. Europa domină clasamentul

De: Daniel Matei 15/06/2026 | 06:10
Topul celor mai sigure țări din lume în 2026. Europa domină clasamentul
Sursa foto: Shutterstock
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Un nou clasament internațional arată care sunt cele mai sigure țări din lume în 2026, pe baza Global Peace Index, un studiu anual care analizează nivelul de pace și siguranță din 163 de state și teritorii.

Potrivit Forbes, rezultatele indică o tendință clară: în ciuda faptului că pacea globală continuă să scadă, anumite țări rămân extrem de stabile și sigure pentru locuitori și turiști.

Islanda ocupă din nou poziția de lider și este considerată cea mai sigură țară din lume pentru al 19-lea an consecutiv. Țara nordică se remarcă prin lipsa conflictelor armate, nivel scăzut al criminalității și un grad ridicat de stabilitate socială.

Pe următoarele locuri se află Noua Zeelandă și Elveția, două state cunoscute pentru siguranță, infrastructură și stabilitate politică.

Top 10 cele mai sigure țări din lume în 2026

Clasamentul complet arată astfel:

  1. Islanda
  2. Noua Zeelandă
  3. Elveția
  4. Slovenia
  5. Irlanda
  6. Austria
  7. Portugalia
  8. Singapore
  9. Finlanda
  10. Japonia

Majoritatea țărilor din top 10 sunt din Europa, regiune care continuă să domine în ceea ce privește indicatorii de pace și securitate.

Indexul ia în calcul mai mulți factori, inclusiv nivelul criminalității, implicarea în conflicte internaționale, gradul de militarizare și stabilitatea politică.

Țările din fruntea clasamentului au în comun instituții stabile, nivel scăzut al violenței și un grad ridicat de încredere socială.

Deși aceste țări rămân stabile, raportul atrage atenția că nivelul global de pace a continuat să se deterioreze în ultimii ani, pe fondul conflictelor internaționale și al creșterii tensiunilor geopolitice.

Cu toate acestea, clasamentul arată că există în continuare destinații considerate printre cele mai sigure locuri de trăit sau de vizitat în 2026.

În fiecare an, în ultimii douăzeci de ani, Institute for Economics and Peace publică Global Peace Index, o analiză amplă a siguranței la nivel mondial.

În 2020, raportul concluziona că „conflictele și crizele apărute în ultimul deceniu au început să se diminueze, fiind înlocuite de un nou val de tensiune și incertitudine ca urmare a pandemiei de Covid-19”. A urmat apoi o perioadă în care nimeni nu putea călători, iar nimic nu părea sigur, până când lumea s-a redeschis treptat.

Până în 2022, teama legată de pandemie s-a diminuat, însă tensiunile politice globale au început să crească, nu în ultimul rând din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, începută în același an.

Raportul a concluzionat că „conflictele și crizele apărute în ultimul deceniu au început să se diminueze, fiind înlocuite de un nou val de tensiune și incertitudine ca urmare a pandemiei de Covid-19 și a creșterii tensiunilor dintre multe dintre marile puteri mondiale”.

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