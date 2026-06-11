Fostul bodyguard al lui Michael Jackson a dezvăluit că legendarul artist era „îndrăgostit” de Beyoncé și de Prințesa Diana și că s-ar fi căsătorit cu oricare dintre ele, fără să stea pe gânduri.

Matt Fiddes a susținut că Jackson era un adevărat cuceritor, însă casa de discuri i-ar fi cerut să nu își afișeze interesul față de femei și să evite relațiile expuse public, potrivit Radar Online.

Michael Jackson voia să se însoare cu Beyonce

Matt Fiddes, în prezent instructor de arte marțiale, a fost garda de corp personală a lui Michael Jackson între anii 1999 și 2009. Acesta susține că interpretul hitului „Thriller”, care a murit în 2009 la vârsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente, avea mare succes în rândul femeilor. Însă doar două dintre ele ocupau un loc special în inima sa.

„O adora pe Beyoncé. Voia să se căsătorească cu ea. Beyoncé sau Prințesa Diana. Mi-a spus că s-ar fi căsătorit cu Prințesa Diana fără să stea pe gânduri. Iar cei doi petreceau ore întregi vorbind la telefon. În ceea ce o privește pe Beyoncé, ori de câte ori era întrebat cine să îi înmâneze un premiu, răspundea mereu: «Dacă îl oferă Beyoncé, atunci este în regulă». Iar când aflam că se află la o petrecere, mergeam și noi acolo în speranța că o va întâlni”, a declarat Fiddes în podcastul The Art of Dialogue.

Fostul bodyguard a susținut că interpreta piesei „Single Ladies” îl suna frecvent pe Michael Jackson, însă relația dintre cei doi ar fi rămas una strict platonică.

„Era o prietenă bună de-a lui. Îl suna tot timpul. Dar da, îi plăcea foarte mult de Beyoncé”, a declarat Fiddes.

Fostul bodyguard, despre viața personală a lui Michael Jackson

Fostul bodyguard a respins, de asemenea, speculațiile legate de orientarea sexuală a lui Michael Jackson, susținând că artistul era „complet atras de femei”.

„Era un mare cuceritor. Obișnuia să le spună femeilor «fish» («pești»). Spunea: «Aduceți peștele acela în camera mea» sau «Îl vreau pe peștele acela». Acesta era codul prin care ne transmitea să aducem fete în camera lui”, a afirmat fostul bodyguard.

Matt Fiddes a mai făcut afirmații similare și în trecut. În 2024, într-o apariție la podcastul Stripping Off With Matt Haycox, acesta a susținut că reprezentanții casei de discuri a lui Michael Jackson au încercat să minimizeze imaginea artistului de „mare cuceritor” pentru a-l proteja.

„Credeau că nu este benefic pentru cariera lui și că, în cele din urmă, i-ar putea afecta popularitatea în rândul fanilor. Am făcut eforturi uriașe pentru a ascunde de public iubitele și soțiile lui. A fost practic educat de cei de la Motown să nu fie văzut în compania unei femei, pentru că exista convingerea că, dacă un artist este asociat cu o relație, își poate pierde o parte din fane”, a adăugat fostul bodyguard.

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