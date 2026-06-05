De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Dezvăluirile fostului bodyguard al artistului

Michael Jackson a fost una dintre cele mai enigmatice vedete din istoria muzicii, iar aparițiile sale publice au generat de-a lungul anilor numeroase întrebări. Printre detaliile care au alimentat misterul din jurul artistului s-au numărat și plasturii sau benzile adezive pe care acesta îi purta uneori pe nas.

Fostul bodyguard al lui Michael Jackson a susținut că regretatul artist și-a cultivat în mod deliberat o parte dintre excentricități pentru a atrage atenția presei, potrivit The Independent.

Ce spune fostul bodyguard al lui Michael Jackson

Matt Fiddes, care în prezent este dezvoltator imobiliar și deține o rețea de școli de arte marțiale și dans, a declarat că Jackson credea că fascinația publicului față de persoana sa ar dispărea dacă nu ar mai fi perceput drept un „mister”.

Pentru a ajunge pe primele pagini ale ziarelor, artistul purta, potrivit acestuia, măști chirurgicale și își aplica bandă adezivă pe nas pentru a stârni discuții și speculații.

„Știa cum să manipuleze presa. Știa exact cum să ajungă pe prima pagină. În 90% din cazuri funcționa. Își punea o mască pe față, bandă adezivă pe mâini, iar una dintre metodele sale preferate era să își lipească bandă pe nas. Spunea că își dorește ca viața lui să fie cel mai mare mister de pe Pământ. Din păcate, acum acest lucru s-a întors împotriva lui”, a declarat Fiddes, care i-a fost bodyguard lui Michael Jackson timp de zece ani.

Michael Jackson a murit în 2009, însă personalitatea și aparițiile sale continuă să stârnească interes la nivel mondial. De-a lungul carierei, artistul a fost adesea fotografiat purtând măști, ochelari de soare sau diferite accesorii care au contribuit la imaginea sa unică și la aura de mister care l-a înconjurat timp de decenii.

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