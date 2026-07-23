Actorul Oscar Casas din filmul „Desire” s-a despărțit de iubita lui, actrița Ana Mena. Care este motivul

Oscar Casas este unul dintre actorii principali din thrillerul erotic „Desire”, lansat de Netflix. Scenele pasionale din peliculă au stârnit interesul admiratoarelor sale, care sunt acum interesate de viața lui sentimentală. Află detalii!

Cine este Oscar Casas din „Desire”

Actorul spaniol are 27 de ani și a atras atenția asupra sa după ce filmul „Desire” a intrat în top 10 producții vizionate pe Netflix. Interpretează rolul unui antrenor de înot extrem de atrăgător, care începe o idilă cu mama căsătorită a unui sportiv pe care îi pregătește.

În scurt timp, idila devine un joc al manipulării în care ambii pierd controlul. Filmul s-a bucurat de un real succes, fapt care îi va aduce și lui Oscar Casas mai multă notorietate.

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Cu cine s-a iubit Oscar Casas

Înainte de a apărea în cea mai nouă producție de pe Netflix, tânărul a jucat în filmul „Idolos”. Partenera lui de filmări a fost actrița și cântăreața Ana Mena. În scurt timp, chimia de pe platourile de filmări s-a transformat într-o relație amoroasă în viața reală.

Cei doi s-au cunoscut prima dată în timp ce filmau o campanie publicitară destinată unui lanț de magazine, în anul 2023. Apoi s-au reîntâlnit pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Idolos”, în 2024. Acel moment a dat naștere unei relații ce a durat aproximativ 2 ani.

„Nu ne-am mai văzut până când au început repetițiile. Prima impresie pe care mi-a lăsat-o Oscar a fost că este un om minunat, un băiat extrem de pozitiv. Intră pe ușă și aduce imediat bună dispoziție pe platoul de filmare. Este un om foarte bun și foarte generos. A fost un mare profesionist și un coleg extraordinar. Mă simt foarte norocoasă că am lucrat împreună, pentru că mă face foarte fericită”, declara Ana Mena pentru GQ Spain, după ce relația celor doi a fost confirmată.

Oscar Casas și Ana Mena s-au despărțit

Din păcate, relația celor doi s-a terminat la fel de discret cum a început. Potrivit jurnalistului spaniol Javier Hoyos, cei doi se apreciază și se respectă, dar nu consideră că mai trebuie să formeze un cuplu. Ruptura a fost de comun acord și ar fi avut loc în luna iulie 2026.

„Țin foarte mult unul la celălalt, însă relația lor a ajuns la final”, a declarat acesta, potrivit todoalicante.es.

Oscar Casas este un actor care preferă discreție când vine vorba despre viața personală. În trecut, acesta a mărturisit că preferă ca oamenii să nu aibă acces la intimitatea sa.

„Simt că, dacă le oferi oamenilor acces complet la viața ta, atunci ea ajunge să le aparțină într-un fel și pot face ce vor cu ea. În familia mea am fost întotdeauna foarte atenți să ne protejăm viața privată. De aceea împărtășesc doar o mică parte din ceea ce fac, iar același lucru este valabil și pentru relațiile mele”, a spus Oscar Casas.

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